Тотти: думаете, Месси выиграл бы столько «Золотых мячей», если бы 25 лет играл за «Рому»?

«Я никогда не думал играть в другой команде, это не имело бы смысла. Только я и Мальдини в течение 25 лет играли в одном клубе. Как вы думаете, если бы Месси 25 лет выступал за “Рому” вместе с Фрау, Сесаром Гомесом и Пивотто, выиграл бы он все эти “Золотые мячи”?
Мне не нужен «Золотой мяч». Я выиграл всё, что хотел, с «Ромой» и ни о чём не жалею. Для меня оставаться в клубе в течение 25 лет — большая победа", — сказал Тотти в подкасте Viva el Futbol.
На текущий момент Месси выиграл восемь «Золотых мячей».