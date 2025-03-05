С боливийского клуба сняли 33 очка за фальсификацию возраста футболиста

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Аурора» оштрафован на 33 очка в новом сезоне чемпионата Боливии за фальсификацию личности и возраста игрока Габриэля Монтаньо, сообщает TyC Sports.
Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Боливийской футбольной федерации (FBF). Сам Монтаньо дисквалифицирован на два года, а президент клуба Хайме Корнехо отстранен от футбольной деятельности на три года. В прошлом сезоне «Аурора» заняла четвертое место в чемпионате Боливии, этот результат пересмотрен не будет.
В «Ауроре» заявили, что попытаются обжаловать данное решение во всех возможных инстанциях.
Ранее было установлено, что Диего Эрнан Монтаньо Мойсан выступал в чемпионате под именем Габриэль Монтаньо Мойсан, а его фактический возраст составлял 25 лет вместо заявленных 20. В прошлом сезоне он провел за клуб 30 матчей, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.
«Аурора» является двукратным победителем высшего дивизиона чемпионата Боливии (1963, 2008).