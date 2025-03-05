С боливийского клуба сняли 33 очка за фальсификацию возраста футболиста

Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Боливийской футбольной федерации (FBF). Сам Монтаньо дисквалифицирован на два года, а президент клуба Хайме Корнехо отстранен от футбольной деятельности на три года. В прошлом сезоне «Аурора» заняла четвертое место в чемпионате Боливии, этот результат пересмотрен не будет.