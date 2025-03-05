17-летний Итан Нванери — лучший игрок месяца в «Арсенале»

В феврале Итан Нванери провёл в составе «Арсенала» четыре матча в чемпионате Англии и один — в Кубке английской лиги. На счету полузащитника гол в ворота «Манчестер Сити» (5:1) в 24-м туре АПЛ и голевая передача в игре 25-го тура с «Лестером» (2:0).