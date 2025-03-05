Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит $1 млрд

Турнир пройдет летом 2025 года в США.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу 2025 года составит $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Соревнование планируют проводить раз в четыре года.

Клубный чемпионат мира впервые состоится с участием 32 команд. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попали последние 4 победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также представитель страны-хозяйки. Команды распределены на 8 групп по 4 в каждой, они сыграют с каждым соперником по разу. В ⅛ финала выйдут две лучшие команды каждого квартета.