Свалил все на отказ Трампа Украине: напавшего на судью тренера оправдывают во Франции

В Лиге-1 разгорелся громкий скандал. Его главным героем оказался главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека — на прошлых выходных он слетел с катушек и жестко наорал на судью.
Почему Фонсека жестко наорал на судью
2 марта «Лион» Фонсеки принимал «Брест». При счете 2:1 в пользу хозяев дело шло к финальному свистку. Однако арбитр Бенуа Мийо вдруг запустил проверку VAR на предмет пенальти в пользу «Бреста».
Такое решение вывело Фонсеку из себя. Португалец в гневе подбежал вплотную к судье, за что сразу получил красную. Но это его только раззадорило. Паулу вышел из себя и буквально с нескольких сантиметров неистово накричал на судью.
К счастью, до драки дело не дошло. Футболисты и члены тренерского штаба оттеснили тренера, после чего он отправился в подтрибунное помещение.
Вскоре VAR отклонил возможный пенальти для «Бреста». «Лион» в итоге победил, а Фонсека извинился.
«Я просто хочу сказать, что извиняюсь за этот поступок. Мне не стоило так делать, но футбол… Возможно, этот вид спорта иногда заставляет нас совершать неправильные поступки», — заявил тренер.
Какое наказание получил Фонсека за нападение на судью
Однако извинения португальца не спасли. Тренер «Лиона» попал под серьезную статью «Физическое воздействие на судью» и получил от дисциплинарного комитета очень строгое наказание — 9 месяцев бана.
Наказание будет действовать до 30 ноября. При этом Фонсека до 15 сентября не сможет посещать раздевалку команды.
Португалец возглавил «Лион» 31 января. Так что по сути он успел нормально отработать только 1 месяц!
Почему Фонсека так жестко накричал на судью: при чем тут Трамп
Свою дисквалификацию португальский тренер еще не комментировал. Однако СМИ уже поделились интересным инсайдом на предмет того, почему же Фонсека был так агрессивен.
Как пишет Le Progrès, знакомый тренера сообщил, что португалец очень переживает из-за геополитической обстановки. Дело в том, что его жена — украинка. А недавно между президентами Украины и США Зеленским и Трампом произошел конфликт, в результате которого Америка пообещала прекратить поддержку украинцев.
«Семейные дела и текущая геополитическая ситуация подвергли его сильнейшему стрессу. Перед игрой он выглядел крайне угрюмым», — отметил знакомый Фонсеки.
RMC Sport также сообщил, что после увольнения Фонсеки из «Милана» его жена-украинка Екатерина Остроушко осталась с детьми в Италии. А некоторые ее родственники тем временем остаются на Украине.
Фонсека женился на Екатерина в сентябре 2018 года. Пара познакомилась в «Шахтере», где португалец был главным тренером, а девушка — личным пресс-секретарем президента клуба Рината Ахметова.
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Впрочем, это уже далеко не первый случай, когда Фонсека слетал с катушек. В «Роме» португалец уже кричал в лицо судье за то, что тот показал красную карточку его футболисту — тогда Паулу дисквалифицировали на два матча.
После он неоднократно публично наезжал на судей, работая в «Милане». А незадолго до увольнения получил очередную красную за споры с арбитром.
Так что конфликты с судьями для Паулу привычное дело. Насколько в очередном из них виноват Трамп — решайте сами.
Автор: Николай Соников