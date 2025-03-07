Карпин объяснил травматизм Захаряна в «Реал Сосьедаде»

«Механическая травма была — голеностоп. Потом мышечные. И несколько раз Арсен болел: ковид, затем случился какой-то тяжелый грипп. Если вспомнить Дениса Черышева — его на протяжении всей карьеры преследовали мышечные повреждения. У Захаряна не так. Думаю, что это вопрос адаптации. До сих пор», — заявил специалист.