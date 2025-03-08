«Манчестер Сити» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ, пропустив на 83-й минуте

Победа позволила «лесникам» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. У «Ноттингема» 51 очко в 28 матчах. «Манчестер Сити» занимает четвёртое место. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 47 очков.