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«Манчестер Сити» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ, пропустив на 83-й минуте

«Манчестер Сити» встречался с «Ноттингем Форест» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Главным арбитром встречи был англичанин Крис Кавана. Игра завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.

Единственный гол в матче на 83-й минуте записал на свой счёт полузащитник «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои. Голевой передачей отметился полузащитник Морган Гиббс-Уайт.

Победа позволила «лесникам» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. У «Ноттингема» 51 очко в 28 матчах. «Манчестер Сити» занимает четвёртое место. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 47 очков.

Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 28
8.03.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну
Хосеп Гвардиола
Голы
Ноттингем Форест
Каллум Хадсон-Одои
(Морган Гиббс-Уайт)
83′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
5
Мурильо
7
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
8
Эллиот Андерсон
10
Морган Гиббс-Уайт
27′
16
Николас Домингес
69′
22
Райан Йейтс
77′
11
Крис Вуд
87′
4
Морату
14
Каллум Хадсон-Одои
85′
87′
9
Тайво Авонийи
21
Энтони Эланга
80′
6
Ибраим Сангаре
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
45
Абдукодир Хусанов
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
11
Жереми Доку
14
Нико Гонсалес
32′
61′
82
Рико Льюис
27
Матеус Нунес
56′
61′
8
Матео Ковачич
26
Савио
69′
17
Кевин Де Брейне
47
Фил Фоден
69′
7
Омар Мармуш
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
9
Фолы
7
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти