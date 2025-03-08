Пол Скоулз предположил, сколько времени нужно Амориму, чтобы вернуть «МЮ» на вершину

"Я не думаю, что на него пока оказывается большое давление. Думаю, с ним всё в порядке. Теперь у него будет достаточно времени, ему нужно перевернуть этот клуб, а на самом деле он ещё не подписал игроков. Есть много областей, в которых нужно совершенствоваться, и ему нужно три или четыре трансферных окна, потребуется много времени, чтобы вернуть клуб туда, где он должен быть.