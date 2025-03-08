Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со счетом 4:0 закончился матч «Кайрат» — «Ордабасы» в КПЛ

Футболисты «Кайрата» одержали более чем убедительную победу над шымкентским «Ордабасы» во втором туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Источник: https://vesti.kz

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:0, три мяча из трех хозяева поля забили в первом тайме, тем самым сняв все вопросы о победителе противостояния. Отличились Гиорги Зариа (9-я минута, 45+2-я с пенальти), Жоао Пауло (38-я) и Юг Станоев (74-я).

При этом кайратовцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Вячеслава Швырева на 86-й минуте.

Благодаря этому успеху алматинцы набрали четыре очка и вышли на первое место в таблице КПЛ, а шымкентцы с одним баллом в активе расположились на предпоследней, 13-й строчке.