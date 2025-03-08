Со счетом 4:0 закончился матч «Кайрат» — «Ордабасы» в КПЛ

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:0, три мяча из трех хозяева поля забили в первом тайме, тем самым сняв все вопросы о победителе противостояния. Отличились Гиорги Зариа (9-я минута, 45+2-я с пенальти), Жоао Пауло (38-я) и Юг Станоев (74-я).
При этом кайратовцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Вячеслава Швырева на 86-й минуте.
Благодаря этому успеху алматинцы набрали четыре очка и вышли на первое место в таблице КПЛ, а шымкентцы с одним баллом в активе расположились на предпоследней, 13-й строчке.