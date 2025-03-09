Сафонов рассказал об игре против «Ренна»

«Сегодня я сыграл очередной матч в Лиге 1. Еще одна победа. Хотелось бы снова на ноль, конечно, но не всегда получается так, как мы желаем. В общем, получил удовольствие от игры. Касаемо меня, сложилось впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Также есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется и как играет команда», — написал Сафонов.