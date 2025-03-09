Лидирующий в чемпионате Италии «Интер» победил «Монцу»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Интер» переиграл «Монцу» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Марко Арнаутович (45+1-я минута) и Хакан Чалханоглу (64). В составе «Монцы» забили Самуэле Биринделли (32) и бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде (44), а Гиоргос Кирьякопулос (78) отметился автоголом.
«Интер» набрал 61 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии A, «Монца» (14 очков) располагается на последней строчке.