Лидирующий в чемпионате Италии «Интер» победил «Монцу»

Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Марко Арнаутович (45+1-я минута) и Хакан Чалханоглу (64). В составе «Монцы» забили Самуэле Биринделли (32) и бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде (44), а Гиоргос Кирьякопулос (78) отметился автоголом.