Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидирующий в чемпионате Италии «Интер» победил «Монцу»

«Интер» переиграл «Монцу» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Интер» переиграл «Монцу» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Марко Арнаутович (45+1-я минута) и Хакан Чалханоглу (64). В составе «Монцы» забили Самуэле Биринделли (32) и бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде (44), а Гиоргос Кирьякопулос (78) отметился автоголом.

«Интер» набрал 61 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии A, «Монца» (14 очков) располагается на последней строчке.

Интер
3:2
Первый тайм: 1:2
Монца
Футбол, Италия, Тур 28
8.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Алессандро Неста
Голы
Интер
Марко Арнаутович
(Дензел Дюмфрис)
45+1′
Хакан Чалханоглу
(Янн Биссек)
64′
Георгиос Кирьякопулос
77′
Монца
Самуэле Биринделли
(Дани Мота)
32′
Кейта Бальде
(Дани Мота)
44′
Составы команд
Интер
13
Хосеп Мартинес
2
Дензел Дюмфрис
15
Франческо Ачерби
95
Алессандро Бастони
20
Хакан Чалханоглу
23
Николо Барелла
10
Лаутаро Мартинес
6
Стефан де Врей
46′
30
Карлос Аугусту
28
Бенжамен Павар
46′
31
Янн Биссек
22
Генрих Мхитарян
70′
7
Петр Зелиньски
73′
11
Карлос Хоакин Корреа
8
Марко Арнаутович
70′
9
Маркус Тюрам
Монца
30
Стефано Турати
13
Педру Перейра
33
Данило Д`Амброзио
77
Георгиос Кирьякопулос
18
Кевин Дзероли
42
Алессандро Бьянко
4
Армандо Иццо
38′
87′
2
Арвид Брорссон
19
Самуэле Биринделли
86′
80
Самуэле Виньято
11
Гаэтано Кастровилли
67′
3
Стефан Лекович
17
Кейта Бальде
77′
10
Джанлука Капрари
47
Дани Мота
66′
35
Сильвер Ганвула
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
30
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
1
8
Фолы
7
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти