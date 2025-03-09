«Ман Сити» рискует вылететь из топ-4, крутые камбэки «Интера» и «Милана», а в бундеслиге сумасшедший тур

Желательно забить первым, и как можно раньше. Хорошо бы — больше одного мяча, как «Ман Сити» в декабрьской игре на «Этихаде» (3:0). Однако в этот раз «Ноттингем» не дал пока еще действующим чемпионам отличиться в дебюте и постепенно втянул в выгодную для себя игру. Когда же пришло время активизироваться, один убойный момент нейтрализовал Эдерсон. Бразилец исполнил крутой сейв, но в итоге пропустил в ближний угол. Хотя вешать все на вратаря глупо, потому что ошиблись и Мармуш, которого на фланге остановил Айна, и те, кто оказались не готовы к роскошной диагонали Гиббса-Уайта.