«Ман Сити» рискует вылететь из топ-4, крутые камбэки «Интера» и «Милана», а в бундеслиге сумасшедший тур

Англия: Салах идет за вечным рекордом АПЛ
Сценарий первого матча дня угадывался, и было понятно, что против «Ман Сити» Нуну Эшпириту Санту даже дома будет играть вторым номером. И, само собой, ловить немногочисленные шансы в атаке. Хотя, как показывает текущий сезон — много «лесникам» и не нужно. Зато терпения у них хватит на пятерых, и своего мгновения они могут ждать долго. Об этом знает вся АПЛ, только рецептов против модели «Ноттингема» практически ни у кого нет.
Желательно забить первым, и как можно раньше. Хорошо бы — больше одного мяча, как «Ман Сити» в декабрьской игре на «Этихаде» (3:0). Однако в этот раз «Ноттингем» не дал пока еще действующим чемпионам отличиться в дебюте и постепенно втянул в выгодную для себя игру. Когда же пришло время активизироваться, один убойный момент нейтрализовал Эдерсон. Бразилец исполнил крутой сейв, но в итоге пропустил в ближний угол. Хотя вешать все на вратаря глупо, потому что ошиблись и Мармуш, которого на фланге остановил Айна, и те, кто оказались не готовы к роскошной диагонали Гиббса-Уайта.
Да и завершающий удар Хадсона-Одои был осложнен тем, что мяч вылетел из-под Гвардиола, а расстояние до ворот было небольшим. «Ноттингем» сохранил за собой третье место, увеличив отрыв от «Сити» до четырех очков. Уже в воскресенье в топ-4 может ворваться «Челси». Отметим, что Нуну обыграл Гвардиолу в чемпионате Англии в четвертый раз. Чаще (5 раз) Пепа огорчал только Юрген Клопп.
На «Энфилде», где сошлись первая и последняя команды турнира, все закончилось так, как и должно было. Тем не менее, на перерыв «Саутгемптон» ушел с преимуществом в счете, которое было добыто в добавленное к первому тайму время. А все на свои места «Ливерпуль» расставил усилиями Нуньеса, который сыграл одну из ключевых ролей и в лигочемпионской победе над «ПСЖ».
В этот раз уругваец сравнял счет и тут же заработал пенальти для Салаха. Второй раз египтянин отправился к точке в концовке, когда в штрафной случилось попадание в руку футболисту «святых». Теперь в активе Мо 27 голов и 17 результативных передач. Эти 44 балла — лучший результат в истории АПЛ в турнирах из 38 туров (ранее столько же набирали Анри и Холанн). А до 1995 года, когда в лиге выступало 22 команды (42 матча), по 47 очков сумели выбить Энди Коул (1992/93) и Алан Ширер (1994/95). Но всем понятно, что их рекорд доживает последние недели.
Впрочем, самый обсуждаемый персонаж вечера — все же Нуньес, который заткнул хейтеров и сделал результат в двух сложнейших для «Ливерпуля» матчах. О важности Дарвина для команды говорил Салах, оговорившийся, что иногда его партнер по атаке теряет голову. Речь об эпизоде, когда вышедший из себя Нуньес догнал соперника в центре поля и снес его с ног. Как обошлось без красной карточки — загадка. Особенно в свете предстоящего через неделю финала Кубка лиги, который форвард рисковал пропустить.
Италия: нервотрепки для фаворитов
Если вы вдруг пропустили предыдущие 27 туров чемпионата Италии и даже не успели заглянуть в таблицу, то для представления о том, как играет в нынешнем сезоне «Милан», достаточно посмотреть встречу россонери с «Лечче». После часа игры фаворит горел синим пламенем (0:2) в противостоянии с командой, которая находится в трех очках от зоны вылета. А отметившийся двумя безупречными ударами Крстович оформил в игре с миланцами дубль, чего футболистам «Лечче» не удавалось с января 2000 года.
При этом фаворит допускал глупые ошибки, но не выглядел безнадежно. Больше того — за стартовые пятнадцать минут из-за офсайдов отменили голы Сантьяго Хименеса и Габбии. Масса ударов гостей пришлась во вратаря, а уже во второй половине при счете 0:2 Хименесу помешала штанга. Однако Сержиу Консейсау перевернул игру заменами. Жоау Феликс даже неудачным ударом размочил счет благодаря рикошету от защитника «Лечче». А Рафаэл Леау буквально разрывал оборону соперника. Португалец организовал первое взятие ворот, сыграл важную роль в атаке, когда в штрафной сбили Пулишича, и, наконец, вывел американца на победный удар.
Не менее эмоциональные качели случились и в игре «Интера», который тоже проигрывал в два мяча. Причем при своем ощутимом и неоспоримом преимуществе. Так, еще при счете 0:1 отменили гол Лаутаро Мартинеса. Зато сразу после того, как перевес «Монцы» удвоил бывший спартаковец Кейта Бальде (он не праздновал успех в игре с прежней командой), хозяева успели до перерыва размочить счет. Подача Мхитаряна на Дюмфриса завершилась скидкой в площадь ворот, где всех опередил Арнаутович. Сравнять же счет удалось, когда из-за штрафной в дальний угол классно пробил Хакан Чалханоглу.
Однако толком порадоваться Симоне Индзаги не удалось, потому что вышедший усиливать давление Зелиньски травмировался всего через пару минут. Хорошо, у «Интера» оставалась еще одна замена, и экстренный выход Корреа спас ситуацию. А дожать «Монцу» помог еще один джокер — Карлос Аугусто. С его подачи все же забил Лаутаро, чей гол зафиксировала техника. Без нее невозможно было бы разглядеть, что вратарь выбил мяч уже из-за линии ворот. «Монца» все ближе к вылету, тогда как чемпион лидирует с преимуществом в четыре очка и ждет, чем ответит «Наполи», которому предстоит встреча с «Фиорентиной».
Германия: это вам не ЛЧ!
Когда случается какое-то удивительное событие, часто звучит фраза: «Такое бывает раз в сто лет». Однако в футболе, где подсчитывают все, можно избежать эмоций и получить точный ответ. Поэтому применительно к субботним результатам в бундеслиге констатируем: в прошлый раз подобное имело место в 20-м туре чемпионата Германии-2006/07. Тогда в рамках одного тура одновременно проиграли «Бавария», «Байер» и дортмундская «Боруссия». Сейчас они синхронно оступились в интервале между двумя играми ⅛ финала Лиги чемпионов.
Сенсация номер один — бесспорно, проигрыш «Баварии». Да, Венсан Компани выставил далекий от оптимального состав, а запас эмоций истощился после лигочемпионского избиения «Байера» (3:0). Да, целый тайм мюхенцы провели в меньшинстве, так как незадолго до перерыва красную карточку получил Жоау Палинья. Но, во-первых, матч проходил в Мюнхене, а соперник болтался между зоной вылета и 16-м местом, которому предстоит играть в стыках. Во-вторых, «Бавария» вела 2:0 и в интервале между двумя голами Рафаэла Геррейру был еще и нереализованный Гнабри пенальти. Остается лишь посочувствовать 21-летнему голкиперу Урбигу, который играл вместо получившего травму Нойера. Купленный в январе у «Кельна» за 7 миллионов евро кипер успел дебютировать в ЛЧ, а теперь впервые сыграл за «Баварию» в бундеслиге.
Не меньше удивил и «Байер», который тяжело пережил мюнхенские 0:3. Чемпионы проиграли в Леверкузене впервые с конца августа, когда они встречались с «Лейпцигом» (2:3). Нынешняя осечка — стопроцентная неожиданность, тогда как домашний проигрыш «Боруссии» во встрече с «Аугсбургом» не удивляет в силу нестабильности дортмундцев. С таким рваным ритмом для команды Нико Ковача хорошим итогом сезона станет простое попадание в еврокубки, куда надо прорываться с нынешнего десятого места. О привычной ЛЧ говорить не приходится. Достаточно посмотреть на темп взобравшегося на третье место «Майнца», который после пятничной победы в Менхенгладбахе (3:1) впервые в своей истории набрал в бундеслиге 44 очка. И это — за девять туров до финиша!
Франция: «Лилль» догнал «Монако»
Открывший тур в пятницу «Монако», которому пока не может помочь Александр Головин, оступился в Тулузе, упустив победу в добавленное арбитром время (1:1). Монегаски преподнесли очередной подарок занимающим третье место землякам из «Ниццы» и дали шанс преследователям. И хотя команда Ади Хюттера осталась на четвертом месте, теперь она лишь по дополнительным показателям опережает «Лилль». А «доги» — пусть и со скромным счетом — обыграли замыкающий таблицу «Монпелье», который за 25 туров ни разу не смог сыграть на ноль. Аутсайдера огорчил Дэвид, чьи голы на домашней арене являются гарантией набранных очков (+34=8).
А у кого проблемы с атакой, так это у «Марселя». Еще недавно провансальцы переписывали рекорды результативности, тогда как в последних девяти матчах забили до перерыва всего один гол! Роберто Де Дзерби пошел на оригинальное решение, и впервые после переезда во Францию оставил на скамейке свою самую яркую звезду — Гринвуда. Только проблемы явно не в спаде англичанина, и «Ланс» атаку второй команды чемпионата засушил, забив на четвертой добавленной минуте. Теперь «Ницца» может догнать «Марсель» по набранным очкам.
Статистика дня
1-й раз в истории итальянского футбола «Интер» и «Милан» в одном туре выиграли свои матчи, ликвидировав отставание в два гола.
4 гола с 1 февраля забил нападающий «Валенсии» Садик, реализовав все четыре своих попадания в створ.
9 пенальти пробили в этом чемпионате Португалии футболисты «Бенфики», сравнявшись с лидерами сезона — «Спортингом» и «Порту».
10 результативных передач во всех турнирах с начала года отдал вингер «ПСЖ» Барколя, опередив полузащитника «Лиона» Шерки. Это лучший результат в лигах топ-5.
20 голов за первые три месяца года забил нападающий «ПСЖ» Дембеле. Это лучшая результативность во Франции за последние 50 лет.
25 туров прошел без поражений «ПСЖ», что является четвертой по продолжительности серией в истории лиги 1. Парижане близки к двум своим предыдущим результатам (26 и 27 туров), но пока им далеко до рекорда «Нанта». В сезоне-1994/95 «канарейки» не знали поражений на протяжении 32 матчей с начала чемпионата.
Андрей Кузичев