Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Ренном»

Россиянин вышел в этой встрече в стартовом составе.
«Также сегодня я сыграл очередной матч в Лиге 1. Ещё одна победа. Хотелось бы снова “на ноль”, конечно, но не всегда получается так, как мы желаем.
После матча были следующие мысли: ощущалось давление со стороны соперника, “Ренн” играл агрессивно в прессинге, плюс достаточно остро, хоть и редко атаковал, было интересно, напряжённо. В общем получил удовольствие от игры», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
После 25 сыгранных матчей «Пари Сен-Жермен» уверенно лидирует в Лиге 1, имея в своём активе 65 очков. В то же время «Ренн», также проведя одинаковое количество игр, располагается на 11-й строчке с 29 набранными очками.