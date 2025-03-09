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Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Ренном»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после матча 25-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», в котором парижский клуб победил со счётом 4:1.

Источник: Getty Images

Россиянин вышел в этой встрече в стартовом составе.

«Также сегодня я сыграл очередной матч в Лиге 1. Ещё одна победа. Хотелось бы снова “на ноль”, конечно, но не всегда получается так, как мы желаем.

После матча были следующие мысли: ощущалось давление со стороны соперника, “Ренн” играл агрессивно в прессинге, плюс достаточно остро, хоть и редко атаковал, было интересно, напряжённо. В общем получил удовольствие от игры», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

После 25 сыгранных матчей «Пари Сен-Жермен» уверенно лидирует в Лиге 1, имея в своём активе 65 очков. В то же время «Ренн», также проведя одинаковое количество игр, располагается на 11-й строчке с 29 набранными очками.