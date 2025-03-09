Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Ренном»

«Также сегодня я сыграл очередной матч в Лиге 1. Ещё одна победа. Хотелось бы снова “на ноль”, конечно, но не всегда получается так, как мы желаем.



После матча были следующие мысли: ощущалось давление со стороны соперника, “Ренн” играл агрессивно в прессинге, плюс достаточно остро, хоть и редко атаковал, было интересно, напряжённо. В общем получил удовольствие от игры», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.