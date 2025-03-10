Огненная концовка в исполнении «МЮ» и «Арсенала». Райя совершил чудо в добавленное время

Манкунианское болото
Еще перед началом центрального матча тура АПЛ с «Арсеналом» тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался: сейчас команды находятся в разных весовых категориях. Это удивительно, учитывая, сколько манкунианцы тратят на футболистов и тренеров в последние годы. Но португалец точно не лукавит, его слова — чистая правда.
Хотя есть тут и вина самого Аморима. Да, он возглавил клуб при ужасных обстоятельствах, однако прошло уже несколько месяцев, а никакого прогресса в игре команды не заметно. Не просто так ходят слухи о возможном увольнении Рубена в конце сезона, если все продолжится в таком ключе.
Ни о каких крупных успехах для «МЮ» сейчас речи не идет, потому главная задача команды — не бить в грязь лицом каждый тур, а в идеале — добывать статусные победы над фаворитами.
Такая возможность представилась в 28-м туре — на «Олд Траффорд» приехал «Арсенал», который серьезно отстал от «Ливерпуля» в чемпионской гонке, растерял из-за травм почти всю атаку (недоступны Хаверц, Жезус и Сака), но при этом все равно является грозной силой в стране. Пожалуй, второй после самого «Ливерпуля».
У «МЮ» тоже есть проблемы с травмами — перед игрой сломались Угарте и Магуайр, есть повреждения у Шоу, Диалло и Майну, надолго выбыл Лисандро Мартинес. Ко всему прочему, Хейлунн находится в такой ужасной форме, что тренер предпочел ему Зиркзее. В общем, из звезд в составе «МЮ» выделить можно было разве что стабильного во все времена Бруну Фернандеша.
Внезапная магия от Бруну
Если вы пропустили первый тайм, то ничего страшного. Слово «пропустили» тут даже не совсем уместно. Дело в том, что до перерыва картинка на экране была примерно одна и та же — «Арсенал» стерильно владеет мячом, «МЮ» глубоко обороняется. При этом все это действо проходило, по сути, без опасных моментов. Что-то генерировать старался Эдегор, но одних его талантов по продвижению мяча было мало — «Арсеналу» при всей позиционной грамотности не хватало драйва и индивидуального мастерства в последней трети. Так что пара парспективных забросов в штрафную от норвежца ни к чему не привели.
У «МЮ» все было еще грустнее — хозяева играли вообще без мяча. Фернандеш оказался изолирован, Зиркзее почти не цеплялся, вот и оставалось разве что стараться вылететь через фланги, что пытались сделать Далота, Мазрауи или Гарначо. В первом тайме все было ужасно бесперспективно, пока Троссар не заплел ноги Гарначо на первой добавленной минуте. К мячу подошел Бруну и как рукой закинул его в ворота. Возможно, тут была позиционная ошибка Райи, но в первую очередь отметим уровень португальского волшебства. Высший класс.
К слову, это был второй удар по воротам в исполнении футболистов «МЮ». И первый в створ.
Эффектная развязка
Такой расклад, понятное дело, вынудил «Арсенал» раскрыться, что открыло «МЮ» больше зон для контратак. Следовательно, игра стала более острой и интересной. «Канониры» поперли вперед, и на 51-й минуте Онана пришлось спасать команду после удара Эдегора.
И когда казалось, что сейчас-то гости включат полные обороты, проснулся «Юнайтед». Контрвыпады манкунианцев чуть не позволили им поставить точку в матче. Спустя всего несколько минут после выстрела Эдегора латерали Далот и Мазрауи чуть не организовали гол — первый протащил мяч, второй замыкал его подачу на дальней штанге. И только шикарный сейв Райи сохранил для «Арсенала» необходимый ноль на табло. Еще через пять минут Зиркзее замыкал прострел Гарначо эффектным ударом пяткой, но вновь на месте оказался испанский вратарь.
И тут в дело вступил лидер «Арсенала» Деклан Райс — англичанин откликнулся на проход Тимбера и хлестким ударом вогнал мяч в ворота. И это был только пролог эффектного финального отрезка. Сперва вышедший на поле Мартинелли чуть не прошил Онана, затем также появившийся на замену Хейлунд дважды заглючил у ворот и позволил накрыть себя.
Но момент вечера выдал Райя, сотворив еще одно чудо-спасение — на этот раз двойное. Вратарь «Арсенала» потащил удар Фернандеша из района 11-метрового, а затем перегруппировался, подскочил и с ленточки смахнул полетевший от его рук в ворота мяч. Определенно, испанские вратари-Давиды умеют показывать шоу на «Олд Траффорд».
Ничья 1:1 почти не оставляет «Арсеналу» шансов догнать «Ливерпуль» — отрыв составляет 15 очков. Ну, а «МЮ» еще пыхтеть и пыхтеть, чтобы забраться хотя бы в топ-10. Впрочем, эта ничья важна для манкунианцев с моральной точки зрения. Они показали, что могут останавливать лучшие команды АПЛ. И это уже хоть какое-то достижение.
Автор: Марк Бессонов