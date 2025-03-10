Огненная концовка в исполнении «МЮ» и «Арсенала». Райя совершил чудо в добавленное время

Если вы пропустили первый тайм, то ничего страшного. Слово «пропустили» тут даже не совсем уместно. Дело в том, что до перерыва картинка на экране была примерно одна и та же — «Арсенал» стерильно владеет мячом, «МЮ» глубоко обороняется. При этом все это действо проходило, по сути, без опасных моментов. Что-то генерировать старался Эдегор, но одних его талантов по продвижению мяча было мало — «Арсеналу» при всей позиционной грамотности не хватало драйва и индивидуального мастерства в последней трети. Так что пара парспективных забросов в штрафную от норвежца ни к чему не привели.