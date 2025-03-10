В Аргентине начинается суд над врачами Марадоны. В чем их обвиняют и что им грозит

«Моя мама обеспокоена. Она боится мафии — тех, кто все контролирует, у кого есть деньги и власть. Но мне все равно. Я знаю, кто мои противники, но не могу молчать. Мы должны добиться того, чтобы люди знали правду. Мама всегда говорит мне: “Заткнись, ничего не говори, я боюсь”. Но я так не могу. Я в долгу перед отцом. Я чувствую поддержку народа и знаю: мы не единственные, кто в этом участвует, но это все равно трудно. Общество может быть на твоей стороне, но некие люди могут заплатить за твое исчезновение», — заявила она в эфире шоу Angel Responde.