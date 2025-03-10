В Аргентине начинается суд над врачами Марадоны. В чем их обвиняют и что им грозит

Легендарный Диего Армандо Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Его тело было обнаружено в доме в Буэнос-Айресе, где он восстанавливался после операции на головном мозге по удалению тромба, который образовался после долгой борьбы с зависимостью от запрещенных веществ и алкоголя. Сначала медики установили, что футболист умер от сердечного приступа, но на деле все оказалось гораздо запутаннее. И теперь в Аргентине начинается суд над врачами.
Суд спустя 4,5 года
Смерть Марадоны, случившаяся в разгар пандемии коронавируса, повергла страну в глубокий траур. Десятки тысяч людей пришли попрощаться с ним, пока тело футболиста лежало в президентском дворце. После похорон местная полиция начала расследование, в ходе которого выяснилось: Диего умер от отека легких и из-за халатности врачей. Одна из медсестер и вовсе призналась, что «получила приказ не будить его».
Только спустя четыре с половиной года после смерти экс-игрока «Наполи» семь медицинских работников предстанут перед судом: нейрохирург Леопольдо Лука, психиатр Агустин Косачов, психолог Карлос Диас, медицинский координатор Нэнси Форлини, координатор сестринского отдела Мариано Перрони, врач Педро Пабло Ди Спаньи и медбрат Рикардо Альмиро. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения. Еще одна медсестра Гизела Дахиана Мадрид попросила, чтобы суд присяжных проходил отдельно.
«Я надеюсь, что справедливость восторжествует, поскольку они убили его. Диего должен быть жив. Врачи не позаботились о нем должным образом», — цитирует торговца Луиса Альберто Суареса агентство Reuters.
Работник банка Мартин Милей придерживается иной позиции: «Я могу говорить только о том, что вижу со стороны. Мы не можем утверждать со стопроцентной уверенностью, ошибались ли врачи или нет. Оглядываясь назад, можно лишь сказать: они были совершенно неправы. Но я думаю, в гибели Марадоны виновато больше людей, чем говорят и чем предстанет перед судом».
Боязнь мафии
По словам дочери Марадоны Дальмы, незадолго до начала судебного процесса вся семья начала жить в страхе перед могущественной мафией, которая якобы несет ответственность за гибель ее отца. В попытке добиться справедливого наказания для виновных семья Диего столкнулась с давлением опасных людей.
«Моя мама обеспокоена. Она боится мафии — тех, кто все контролирует, у кого есть деньги и власть. Но мне все равно. Я знаю, кто мои противники, но не могу молчать. Мы должны добиться того, чтобы люди знали правду. Мама всегда говорит мне: “Заткнись, ничего не говори, я боюсь”. Но я так не могу. Я в долгу перед отцом. Я чувствую поддержку народа и знаю: мы не единственные, кто в этом участвует, но это все равно трудно. Общество может быть на твоей стороне, но некие люди могут заплатить за твое исчезновение», — заявила она в эфире шоу Angel Responde.
Что будет дальше
Теперь 192 человека, включая членов семьи Марадоны и врачей, которые ухаживали за ним на протяжении многих лет, выступят в качестве свидетелей в ходе судебного процесса. Слушания будут проходить три раза в неделю и затянутся как минимум до середины июля.
Прокуроры уже обвинили медиков в безрассудном и неполноценном лечении Диего на дому. Они утверждают, что перед смертью он был брошен на произвол судьбы на «длительный, мучительный период».
Адвокаты защиты отрицают вину, а семья футболиста настаивает — врачи игнорировали угрозу его жизни ради финансовой выгоды.
Это дело вызвало огромный резонанс в Аргентине, где к победителю чемпионата мира-1986 до сих пор относятся с почти божественным почтением.
Роман Кольцов