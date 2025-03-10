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В Аргентине начинается суд над врачами Марадоны. В чем их обвиняют и что им грозит

Тайна смерти футбольного гения будет раскрыта.

Легендарный Диего Армандо Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Его тело было обнаружено в доме в Буэнос-Айресе, где он восстанавливался после операции на головном мозге по удалению тромба, который образовался после долгой борьбы с зависимостью от запрещенных веществ и алкоголя. Сначала медики установили, что футболист умер от сердечного приступа, но на деле все оказалось гораздо запутаннее. И теперь в Аргентине начинается суд над врачами.

Суд спустя 4,5 года

Смерть Марадоны, случившаяся в разгар пандемии коронавируса, повергла страну в глубокий траур. Десятки тысяч людей пришли попрощаться с ним, пока тело футболиста лежало в президентском дворце. После похорон местная полиция начала расследование, в ходе которого выяснилось: Диего умер от отека легких и из-за халатности врачей. Одна из медсестер и вовсе призналась, что «получила приказ не будить его».

Только спустя четыре с половиной года после смерти экс-игрока «Наполи» семь медицинских работников предстанут перед судом: нейрохирург Леопольдо Лука, психиатр Агустин Косачов, психолог Карлос Диас, медицинский координатор Нэнси Форлини, координатор сестринского отдела Мариано Перрони, врач Педро Пабло Ди Спаньи и медбрат Рикардо Альмиро. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения. Еще одна медсестра Гизела Дахиана Мадрид попросила, чтобы суд присяжных проходил отдельно.

Смерть кумира разделила аргентинский народ на два лагеря, и одна половина не уверена в виновности врачей в кончине Марадоны. Другие, напротив, требуют расправы.

«Я надеюсь, что справедливость восторжествует, поскольку они убили его. Диего должен быть жив. Врачи не позаботились о нем должным образом», — цитирует торговца Луиса Альберто Суареса агентство Reuters.

Работник банка Мартин Милей придерживается иной позиции: «Я могу говорить только о том, что вижу со стороны. Мы не можем утверждать со стопроцентной уверенностью, ошибались ли врачи или нет. Оглядываясь назад, можно лишь сказать: они были совершенно неправы. Но я думаю, в гибели Марадоны виновато больше людей, чем говорят и чем предстанет перед судом».

Боязнь мафии

По словам дочери Марадоны Дальмы, незадолго до начала судебного процесса вся семья начала жить в страхе перед могущественной мафией, которая якобы несет ответственность за гибель ее отца. В попытке добиться справедливого наказания для виновных семья Диего столкнулась с давлением опасных людей.

«Моя мама обеспокоена. Она боится мафии — тех, кто все контролирует, у кого есть деньги и власть. Но мне все равно. Я знаю, кто мои противники, но не могу молчать. Мы должны добиться того, чтобы люди знали правду. Мама всегда говорит мне: “Заткнись, ничего не говори, я боюсь”. Но я так не могу. Я в долгу перед отцом. Я чувствую поддержку народа и знаю: мы не единственные, кто в этом участвует, но это все равно трудно. Общество может быть на твоей стороне, но некие люди могут заплатить за твое исчезновение», — заявила она в эфире шоу Angel Responde.

Что будет дальше

Теперь 192 человека, включая членов семьи Марадоны и врачей, которые ухаживали за ним на протяжении многих лет, выступят в качестве свидетелей в ходе судебного процесса. Слушания будут проходить три раза в неделю и затянутся как минимум до середины июля.

Прокуроры уже обвинили медиков в безрассудном и неполноценном лечении Диего на дому. Они утверждают, что перед смертью он был брошен на произвол судьбы на «длительный, мучительный период».

Адвокаты защиты отрицают вину, а семья футболиста настаивает — врачи игнорировали угрозу его жизни ради финансовой выгоды.

Это дело вызвало огромный резонанс в Аргентине, где к победителю чемпионата мира-1986 до сих пор относятся с почти божественным почтением.

Роман Кольцов