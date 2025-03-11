Кино не будет. Во всем виноват Артета. Колонка Казанского — о самом «интригующем» турнире в Европе

В августе 24-го казалось, что это будет драматичная борьба двух стратегических умов, красивая партия если не в шахматы, то в шашки по-чапаевски. «Сити» и «Арсенал» пройдут всю дистанцию рядом, обгоняя друг друга на полкорпуса, и только фотофиниш определит, кому достанется почет и слава, а кому пыль и утешение. Абсолютно никто не мог представить, что чемпион и претендент за 10 недель до конца чемпионата будут озадачены шансами попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона. А корону заберет команда, которая в свой первый год без культового тренера-звезды должна была адаптироваться к требованиям нового представителя лысых в списках наставников английского чемпионата.