Кино не будет. Во всем виноват Артета. Колонка Казанского — о самом «интригующем» турнире в Европе

Чемпионат Англии по футболу окончен. Интрига высохла, как кактус в заброшенном жилище. Все знают, кто будет чемпионом.
В августе 24-го казалось, что это будет драматичная борьба двух стратегических умов, красивая партия если не в шахматы, то в шашки по-чапаевски. «Сити» и «Арсенал» пройдут всю дистанцию рядом, обгоняя друг друга на полкорпуса, и только фотофиниш определит, кому достанется почет и слава, а кому пыль и утешение. Абсолютно никто не мог представить, что чемпион и претендент за 10 недель до конца чемпионата будут озадачены шансами попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона. А корону заберет команда, которая в свой первый год без культового тренера-звезды должна была адаптироваться к требованиям нового представителя лысых в списках наставников английского чемпионата.
Все. Слот и «Ливерпуль» могут расслабиться и получать удовольствие. «Сити» угодил в самый кризисный сезон Гвардиолы и не справляется с внутренними царапающимися демонами. Осталось вылететь от «Борнмута» в Кубке Англии, что вполне вероятно.
Но с «Сити» все было понято уже под Новый год.
«Арсенал» оставался единственным преследователем неожиданного «Ливерпуля». Традиционным преследователем будущего чемпиона.
Два года подряд Артета заставлял постоянно оборачиваться своего ментора Гвардиолу. Казалось, что все ошибки приняты и поняты, по граблям уж сейчас пройти просто невозможно. Отрицательного опыта у Слота нет, в отличие от испанца. Где-нибудь «Ливерпуль» да найдет банановую кожуру. Но…
В трех последних матчах «Арсенал» забил только один гол. В матчах, в которых надо было брать максимум, — всего одно очко из девяти. Соперники были непростыми. Играть на «Олд Траффорд» и против «Ноттингема» на его территории всегда сложно. Однако «Юнайтед» сейчас самый слабый и взбалмошный за всю эпоху пост-Ферги. «Форрест» до игры с «Арсеналом» угодил в яму — три поражения в четырех матчах. А тут еще и «Вест Хэм» дома. В ноябре на стадионе «молотков» «Арсенал» накидал аж пять мячей. В феврале он там проиграл.
Ему всегда мешают травмы. Одну гонку «Арсенал» уступил из-за проблем главного защитника Салиба. Теперь из-за травм всей атакующей линии. Легко представить, что было бы с «Ливерпулем», если вычесть Салаха, Диаса и, скажем, Нуньеса. Но зачем?
«Красные» прекрасно знали свой арсенал на этот сезон и бережно распределяли силы. «Арсенал» брал Хаверца на позицию «восьмерки» и сделал из него нападающего, брал в полузащиту Мерино и лепит из него форварда. Зимой, когда весь мир кричал Артете: «Возьми НАПАДАЮЩЕГО», он решил этого не делать. Или не смог. Уже никому не интересно.
Как и следить за чемпионской гонкой. В створе уже ничего не решится, как раньше. В следующем году «Сити» перестроится, «Ливерпуль» станет сильнее, будут эволюционировать «Челси» и «Юнайтед». «Арсенал» сделал этот год триумфальным для «Ливерпуля», печальным для себя и скучным для всех остальных.
В Италии интрига на троих («Интер», «Наполи», «Аталанта») невероятная, в Испании соображают чемпиона в классической тройке («Барселона», «Реал», «Атлетико»). Да чего смотреть за кордон? У нас в чемпионате интрига живее всех живых!
К привычному французскому пейзажу («ПСЖ») и немецкой прагматичной определенности («Бавария») добавилась циничная и чопорная Англия.
Более того, на острове нет интриги и с другого конца турнирной таблицы. «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер» уверенно тонут. Единственная команда, которая находится рядом с «ходячими мертвецами» — «Вулверхэмптон». «Волки» чередуют победы и поражения, и им еще предстоит сыграть со всеми командами подвала. Шесть очков разницы все-таки дают пусть некоторый, но запас уверенности.
«За неимением гербовой пишут и на простой».
В Англии, помимо Кубков, остается наслаждаться борьбой за большие деньги от Европы — за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот тут вероятна интрига до последней игровой секунды.
Существует два варианта английской компании в главном турнире континента.
Первый — все те же на манеже. «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Сити» и… единственное новое лицо «Ноттингем Форрест». Команда — открытие чемпионата выправила победой над «Сити» (1:0) сложную траекторию результатов последнего времени. Запас, набранный в сезон, позволяет держаться от шестого места в пяти очках. Не много. И не мало.
Вот тут и появляется другой сценарий. Пятое лигочемпионское место сейчас за «Сити». Девятое место, которое никуда и никогда не попадает, разве что просто в турнирную таблицу, — всего в трех очках. Столпотворение — как на Рижском рынке в Москве 8 марта!
«Брайтон», «Астон Вилла», «Борнмут», «Ньюкасл» — все они в этом году показывают не только желание и амбиции слышать на своем стадионе мелодию соотечественника Тони Бриттена, которую весь мир знает как «Гимн Лиги чемпионов». Эти команды показывают футбол соответствующего уровня. «Челси» и «Сити» сейчас со стабильностью не монтируются. «Ноттингем» на подлете к солнцу, но так высоко не парил с начала 80-х. Представить, что мечта растопит воск и крылья отвалятся, как у мифологического Икара, вполне возможно.
Борьба за Лигу чемпионов вряд ли заменит вкус настоящей чемпионской гонки. Никто никогда не забудет победу в чемпионате «Сити» в добавленное время над КПР в 2012-м с голом Агуэро.
Она не дает те же ощущения, что драма вылета или спасение в последний день чемпионата. Великое воскрешение «Вест Брома» в 2005-м или чудовищное стечение обстоятельств в 1996-м. «Ман Сити» и «Ковентри» вели заочную борьбу за жизнь. «Сити» был уверен, что 2:2 с «Ливерпулем» достаточно для выживания, и тянул время. «Ковентри» проигрывал. Так думали «горожане». Их обманули. «Ковентри» остался. «Горожане» ушли вниз с диким скандалом.
В этом году кино не будет. Самый интригующий чемпионат в Европе уже запустил свои титры.