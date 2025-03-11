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«МЮ» планирует построить новый стадион на 100 тыс. мест на замену «Олд Траффорд»

Английский «Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время планирует начать постройку нового стадиона на смену «Олд Траффорд», сообщает авторитетное издание The Athletic.

Источник: Getty Images

По сведениям источника, в ближайшее время руководство манкуниацев сделает соответствующее заявление. Новая арена должна вместить в себя 100 тыс. мест.

«Норман Фостер, манкунианец и величайший архитектор мира, действительно создал проект самого знакового стадиона для будущего “Манчестер Юнайтед”.

Через три-пять лет «МЮ» будет самым прибыльным клубом в мире, у него будет самый знаковый стадион в мире, если мы сможем осуществить наш план и начнём выигрывать трофеи", — приводит слова совладельца клуба Джима Рэтклиффа источник.

На данный момент «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.