«МЮ» планирует построить новый стадион на 100 тыс. мест на замену «Олд Траффорд»

Через три-пять лет «МЮ» будет самым прибыльным клубом в мире, у него будет самый знаковый стадион в мире, если мы сможем осуществить наш план и начнём выигрывать трофеи", — приводит слова совладельца клуба Джима Рэтклиффа источник.