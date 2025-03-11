Килиан Мбаппе установил исторический рекорд для французских игроков, превзойдя Платини

Пока на счету Килиана 29 голов во всех турнирах за «Реал». Как пишет Stats Foot, Мбаппе стал первым французским игроком в истории, забившим 29+ голов в своём дебютном сезоне за клуб из топ-4 лиг. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду Мишелю Платини — 28 голов за «Ювентус» в сезоне-1982/1983.