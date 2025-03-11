Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Килиан Мбаппе установил исторический рекорд для французских игроков, превзойдя Платини

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил в ворота «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании (2:1).

Источник: Getty Images

Пока на счету Килиана 29 голов во всех турнирах за «Реал». Как пишет Stats Foot, Мбаппе стал первым французским игроком в истории, забившим 29+ голов в своём дебютном сезоне за клуб из топ-4 лиг. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду Мишелю Платини — 28 голов за «Ювентус» в сезоне-1982/1983.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.