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Березуцкий заявил, что не испытывает антипатии к местным футболистам

Тренер «Сабаха» Березуцкий не испытывает антипатии к местным футболистам.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный тренер бакинского футбольного клуба «Сабах» Василий Березуцкий заявил, что не испытывает антипатии к местным игрокам.

В воскресенье «Сабах» в рамках 26-го тура национального чемпионата уступил на выезде клубу «Шамахы» (0:1). После матча журналисты упрекнули Березуцкого в антипатии к азербайджанским футболистам из-за того, что специалист отправил во вторую команду Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а также ранее «указал на дверь» капитану Эльвину Джамалову.

«Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура Маммадова по ходу матча, а также игра в старте Хаяла Алиева подтверждают это. То, что я отправил в “дубль” данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят», — цитирует тренера azerisport.com.

«Сабах» имеет безвыигрышную серию из четырех матчей и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая на 29 очков от лидирующего «Карабаха».