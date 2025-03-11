Березуцкий заявил, что не испытывает антипатии к местным футболистам

«Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура Маммадова по ходу матча, а также игра в старте Хаяла Алиева подтверждают это. То, что я отправил в “дубль” данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят», — цитирует тренера azerisport.com.