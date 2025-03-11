Экс-футболист «Зенита» возглавил турецкий «Трабзонспор»

«Я родился и вырос на этой земле. Мои детские мечты зародились в высокогорье Трабзона и осуществились, когда я надел эту майку. Я испытываю неописуемые чувства от возвращения в “Трабзонспор”. Этот город для меня не просто город, как и этот клуб — не просто клуб. Это любовь, которую я носил в своем сердце. Пришло время снова жить этой любовью», — цитирует Текке 61saat.com.