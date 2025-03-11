Экс-футболист «Зенита» возглавил турецкий «Трабзонспор»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной Турции Фатих Текке назначен на пост главного тренера «Трабзонспора», сообщается на YouTube-канале турецкого футбольного клуба.
Во вторник в Трабзоне на пресс-конференции с участием руководства клуба Текке был представлен в качестве главного тренера «Трабзонспора». Сроки контракта не уточняются. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 32 очка в 25 матчах.
«Я родился и вырос на этой земле. Мои детские мечты зародились в высокогорье Трабзона и осуществились, когда я надел эту майку. Я испытываю неописуемые чувства от возвращения в “Трабзонспор”. Этот город для меня не просто город, как и этот клуб — не просто клуб. Это любовь, которую я носил в своем сердце. Пришло время снова жить этой любовью», — цитирует Текке 61saat.com.
Ранее пост главного тренера команды покинул Шенол Гюнеш, выигрывавший с «Трабзонспором» Кубок (1995, 2010) и Суперкубок Турции (1995, 2010), а также побеждавший в чемпионате страны с «Бешикташем» (2016, 2017) и приводивший сборную Турции к бронзовым медалям чемпионата мира (2002).
Текке 47 лет, в качестве игрока он провел за «Трабзонспор» 239 матчей, в которых забил 104 мяча. Он выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2009 год и выиграл с петербургским клубом Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (2008), чемпионат страны (2007) и Суперкубок России (2008). Позднее он провел половину сезона в казанском «Рубине», с которым также стал обладателем Суперкубка России (2010). В качестве тренера возглавлял турецкие клубы «Кайсери Эрджиесспор», «Болуспор», «Манисаспор», «Денизлиспор», «Истанбулспор», «Бурсаспор» и «Аланьяспор».