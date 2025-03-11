Оби Микел рассказал, что нужно «Челси» для борьбы за чемпионство АПЛ в следующем сезоне

«Если летом мы получим игроков мирового класса, в частности нападающего и вратаря, то я могу представить, что мы будем бороться за титул английской Премьер-лиги в следующем сезоне. “Арсенал” его не выиграет. Они его упустят, как всегда», — приводит слова Микела Chelsea News.