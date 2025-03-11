Консейсау приговорен — «Милану» нужен Аллегри. А что ждет «Интер» и Индзаги?

3:2 — с таким счетом в 28-м туре серии А победили два миланских гранда, причем оба уступали 0:2. «Интер» благодаря камбэку с «Монцей» остался лидером, а «Милан» продолжил непростую борьбу за место в еврокубках.
В этом сезоне один итальянский титул уже достался городу Милану: в январе команда Сержиу Консейсау завоевала Суперкубок, вырвав победу в финале у исторического оппонента. Еще одно дерби состоится в полуфинале Кубка — и его победитель автоматически станет фаворитом, потому что вторую пару составили «Болонья» и «Эмполи». Ну, а «Интер» на сегодня является еще и главным претендентом на скудетто, хотя «Наполи» близко. Так что у деловой столицы Италии есть шанс на требл в сезоне, который предшествует зимней Олимпиаде — она пройдет в феврале 2026-го.
Открытие состоится на «Сан-Сиро». Это особенно символично, учитывая, что дальнейшая судьба арены, требующей мощной реконструкции или вообще сноса, не определена. Как, кстати, и будущее Консейсау в «Милане». Если бы россонери не ушли от поражения в матче с «Лечче», то, возможно, Сержиу уже попрощался бы с командой. В субботу ему повезло, но вопросы остались.
Руководство «Милана» вовсю ведет поиск нового тренера на «олимпийский» сезон: и на Консейсау в клубе не рассчитывают. Да, победа в Суперкубке внушила иллюзии светлого будущего, но затем все снова пошло не по плану. Как и при Паулу Фонсеке. Нынешний «Милан» настолько нервозен, нестабилен, непредсказуем и неустойчив, что Консейсау справиться с ним не по силам. Неудивительно, что его потенциальным сменщиком в последнее время все чаще называют специалиста, которого многие не любят, считают занудливым и вышедшим из моды. Но именно он умеет дать результат — скудетто, Кубок или место в топ-4, дающее путевку в Лигу чемпионов. Как вы уже догадались, его зовут Массимилиано Аллегри.
Он сейчас без работы, а приглашения от богатого Востока пока отклоняет без особых раздумий. С «Миланом» и «Ювентусом» (в первый заход) у Массимилиано 6 скудетто, 5 Кубков и 3 Суперкубка Италии. Туринцев он дважды выводил в финал Лиги чемпионов. Да, возвращение в «Юве» принесло лишь один Кубок, ну так и попал он второй раз в Турин в тот вулканический момент, когда клуб трясло по полной программе.
Первое чемпионство Аллегри завоевал в 2011 году именно с «Миланом». Тогда в его тренерском штабе был Мауро Тассотти, который также может вернуться в клуб, а в атаке играл Златан Ибрагимович — на сегодняшний день одна из ключевых фигур в управлении «Миланом». Отношения между Иброй и Аллегри были не лучшими, но сколько времени прошло! С учетом ошибок, которые наделал Златан с экспериментальным выбором тренеров в текущем сезоне, выбор в пользу понятного, пусть и не трендового, специалиста вполне логичен.
Аллегри это будет или нет, мы скоро узнаем. Но в любом случае у Консейсау минимум шансов остаться в «Милане» на будущий сезон: он и этот-то может не доработать при такой турбулентности в игре. Впрочем, дело, конечно, не только в тренере, но и в управлении клубом. Роль в нем Златана Ибрагимовича весьма и весьма отрицательная, но владельцы пока до конца этого не осознают. Правда, они все-таки ведут сейчас активный поиск человека на роль спортивного директора. Итальянские СМИ предполагают, что на это место претендуют четверо, но вопрос не только в том, кого выберут. Ключевой момент: насколько автономен будет новый спортдир «Милана» и не станет ли Златан вмешиваться в его работу, а также давить авторитетом и статусом (малопонятным со стороны, но явно очень весомым) в клубе.
Короче говоря, «Милан», который на данный момент всерьез рискует остаться без еврокубков, ждут серьезные изменения. А вот «Интер» как раз стабилен. Вряд ли что-то может помешать Симоне Индзаги сохранить свой пост, а в руководстве кардинальных изменений не предвидится. Правда, состав при этом придется освежить, а то он рискует слишком состариться. Так что расслабляться Индзаги точно некогда, тем более что при определенном для него неблагоприятном стечении обстоятельств он может остаться в этом сезоне без титулов. Лигу чемпионов он вряд ли потянет. Суперкубок Италии уже проиграл, а до финала Кубка еще надо добраться вопреки безумному «Милану». Да, чемпионство очень даже возможно, но «Наполи» Антонио Конте не сдастся.
Развязка сезона получится крайне захватывающей.