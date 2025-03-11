Консейсау приговорен — «Милану» нужен Аллегри. А что ждет «Интер» и Индзаги?

Аллегри это будет или нет, мы скоро узнаем. Но в любом случае у Консейсау минимум шансов остаться в «Милане» на будущий сезон: он и этот-то может не доработать при такой турбулентности в игре. Впрочем, дело, конечно, не только в тренере, но и в управлении клубом. Роль в нем Златана Ибрагимовича весьма и весьма отрицательная, но владельцы пока до конца этого не осознают. Правда, они все-таки ведут сейчас активный поиск человека на роль спортивного директора. Итальянские СМИ предполагают, что на это место претендуют четверо, но вопрос не только в том, кого выберут. Ключевой момент: насколько автономен будет новый спортдир «Милана» и не станет ли Златан вмешиваться в его работу, а также давить авторитетом и статусом (малопонятным со стороны, но явно очень весомым) в клубе.