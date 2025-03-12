Прокурор показал фото Марадоны спустя минуты после его смерти

Таким образом, он хотел проиллюстрировать условия, в которых умер Марадона.
«Прокурор… продемонстрировал шокирующее фото: лучший игрок всех времен лежит распростертым на кровати, с раздутым животом, что явно свидетельствует о недостаточной заботе о его здоровье», — говорится в сообщении.
«Так умер Марадона. Кто вам скажет, судьи, что не заметил, что происходило с Диего, лжет вам в лицо», — цитирует телеканал слова прокурора.
Суд над семью медиками, обвиняемыми в убийстве Марадоны, начался во вторник. Суду предстоит заслушать показания 192 свидетелей и изучить большое количество доказательств — медицинские анализы и заключения, аудиозаписи, содержимое переписки обвиняемых. Разбирательства затянуться как минимум до середины июля.
В убийстве, совершенном, возможно, преднамеренно, обвиняют психиатра футболиста, нейрохирурга, психолога, двух врачей и двух медбратов. Им может грозить от 8 до 25 лет тюрьмы.
Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.