«Самый знаковый стадион в мире». Какой будет новая арена «МЮ» и что с «Олд Траффорд»

Отдельно нужно сказать про сроки, потому что они тоже весьма дерзкие. На сайте «МЮ» говорится, что обычно возведение стадионов растягивается на 10 лет, но в этом случае справятся за пять. И это при том, что сложность строительства явно выше обычного. В Европе уже давно никто не строит стадионы на 100 тысяч. Столь оптимистичные прогнозы объясняют использованием заготовок и логистикой. 160 специальных компонентов доставят по Манчестерскому судоходному каналу, который вернут к жизни. Правда, Тhe Telegraph оценивает сроки строительства новой арены в семь лет. Возможно, из-за необходимости снести «Олд Траффорд». С другой стороны, Sky Sports сообщает, что старый стадион «МЮ» будет принимать матчи, пока по соседству не возведут новую арену.