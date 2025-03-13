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Экс-вратарь «Партизана» и тренер сборной Сербии умер в 47 лет

Экс-вратарь «Партизана» и тренер сборной Сербии Радиша Илич умер в 47 лет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший вратарь белградского «Партизана» и член тренерского штаба сборной Сербии Радиша Илич ушел из жизни в возрасте 47 лет, сообщается в официальном аккаунте Футбольного союза Сербии (ФСС) в соцсети X.

Причины смерти не уточняются, Илич скончался в четверг.

Илич — трехкратный чемпион Югославии и двукратный чемпион Сербии в составе «Партизана», также он выступал за «Слободу» из Ужице, «Борац» из Чачака и белградский ОФК.

После завершения игровой карьеры Илич работал в системе ФСС, а также был тренером вратарей сборной Сербии.