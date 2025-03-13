Экс-вратарь «Партизана» и тренер сборной Сербии умер в 47 лет

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший вратарь белградского «Партизана» и член тренерского штаба сборной Сербии Радиша Илич ушел из жизни в возрасте 47 лет, сообщается в официальном аккаунте Футбольного союза Сербии (ФСС) в соцсети X.
Причины смерти не уточняются, Илич скончался в четверг.
Илич — трехкратный чемпион Югославии и двукратный чемпион Сербии в составе «Партизана», также он выступал за «Слободу» из Ужице, «Борац» из Чачака и белградский ОФК.
После завершения игровой карьеры Илич работал в системе ФСС, а также был тренером вратарей сборной Сербии.