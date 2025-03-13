«Бавария» объявила о продлении контракта с Киммихом

Киммих, воспитанник «Штутгарта», перешел в «Баварию» летом 2015 года. До этого он на протяжении двух лет играл за «Лейпциг». С тех пор футболист провел за мюнхенцев 429 матчей, забил 43 мяча и сделал 115 голевых передач.