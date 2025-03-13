«Бавария» объявила о продлении контракта с Киммихом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболист сборной Германии Йозуа Киммих подписал новый долгосрочный контракт с мюнхенской «Баварией», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2029 года.
Киммих, воспитанник «Штутгарта», перешел в «Баварию» летом 2015 года. До этого он на протяжении двух лет играл за «Лейпциг». С тех пор футболист провел за мюнхенцев 429 матчей, забил 43 мяча и сделал 115 голевых передач.
Вместе с «Баварией» Киммих стал восьмикратным чемпионом Германии, трижды завоевал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. Также он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.