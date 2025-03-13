Месси — король МЛС и один из лучших в мире даже в 37. Как это возможно?

Появление Лео Месси в «Интер Майами», очевидно, не просто репутационная история. Да, МЛС заработала очень много денег и пережила огромный всплеск популярности — люди продолжают толпами ездить на матчи, в которых теоретически может принять участие лучший футболист в истории.
Тем не менее аргентинец явно приехал не за пенсионными накоплениями — его признали лучшим игроком МЛС-2024. И не просто так: Лео сыграл всего в половине всех возможных матчей чемпионата и все равно набрал внушительные 23+13 по системе «гол+пас» за год. В текущей кампании он уже дважды забил и дважды ассистировал — и это всего за три встречи.
Почему Месси все еще так хорош? Против него что, играют любители? Или он действительно в свои 37 лет — элитный футболист, который бы до сих пор мог тащить «Барселону»?
В МЛС еще не вымерли «десятки»
Мы любим ностальгировать по топовым игрокам- «десяткам» — в Европе они уже давно исчезли. К счастью, за креативщиками, которые могут творить на поле все (кроме как обороняться), еще можно последить в южноамериканских чемпионатах — туда пока не добрался тот футбол, в котором тактика просчитана до мелочей, а игроки строго ограничены в своих действиях.
Дух того самого футбола, в который нас влюбляли креативные игроки девяностых и нулевых, все еще живет в Аргентине, Бразилии, Уругвае и других латиноамериканских лигах. Но и это еще не все — оказывается, на «десяток» можно посмотреть и в США.
Судите сами — огромное количество последних обладателей награды «Игрок сезона» в МЛС выполняют на поле роль «десятки». Лео Месси, Лусиано Акоста, Хани Мухтар, Карлес Хиль, Алехандро Посуэло. В номинантах тоже засилье креативщиков: Тьяго Альмада, Эвандер, Николас Лодейро. Великолепную статистику показывали Диего Валери и Карлос Вела. Все эти футболисты не обязательно действуют под нападающими, но функции выполняют максимально схожие.
В чем причина?
Отчасти «проблема» в финансовых правилах МЛС — команды не могут тратить на зарплаты игрокам больше установленного лимита. Есть исключения: так называемые Designated Players («назначенные игроки») и слоты для футболистов моложе 22 лет. Нас особенно интересует первое правило: каждый клуб американского чемпионата может подписать сразу трех футболистов, оклад которых просто не будет считаться.
Почти все звезды, которые выступают в МЛС, приглашаются с учетом именно этого условия. Не секрет, что такие футболисты с именем обычно играют в атаке — какой смысл подписывать на большие деньги защитника, когда можно взять парня, который в каждом матче будет забивать и ассистировать?
В МЛС не такие уж и большие зарплаты по сравнению с топ-лигами в других странах. Но всю магию на поле делают как раз атакующие игроки, оклад которых не идет в учет потолка зарплат. Таким образом, в чемпионате оказывается много атакующих хавбеков, которые умеют и вырезать точные пасы, и забивать красивые голы. А вот звездных защитников в лиге совсем нет — команды справляются своими силами и внутренними резервами.
Это все еще работает?
На самом деле, МЛС тоже движется в сторону повышения интенсивности игры и развития позиционного футбола — в чемпионате все еще уйма команд, которые играют через одного-единственного креативщика, но, несмотря на весь этот веселый хаос, они не завоевывают титулы.
В прошлом году звездный «Интер Майами» еще на первых стадиях выбила из плей-офф МЛС «Атланта» Миранчука — их тренер потом говорил, что просто сделал ставку на выносливость и перебегал американский «галактикос».
«У нас не будет одного футболиста, который сделает за остальных всю работу. Это просто факт. Я сказал команде, что они играют вместе, у нас нет пассажиров. Какую бы установку я ни дал, стараться должны все», — уверял Роб Валентино, тренер «Атланты».
Такая же судьба в прошлом году настигла «Цинцинатти» Лусиано Акосты — их переиграл собранный «Нью-Йорк Сити». Вылетел же «Коламбус» с Диего Росси и Кучо Эрнандесом, лучше которых оказались финалисты в лице «Ред Буллз».
«Футбол меняется. Теперь нельзя просто быть “десяткой” и ходить по полю пешком, если ты, конечно, не Месси», — добавил Диего Луна из «Реал Солт-Лейк».
Месси — все еще лучший
Несмотря на все косвенные причины успеха Месси в США, он все еще остается одним из лучших игроков в чемпионате и, возможно, в мире. Мы уже привели его прошлогоднюю статистику — кажется, только он в таком возрасте может выдавать настолько космические цифры. Посоревноваться с ним может разве что Криштиану Роналду.
Только представьте, какие цифры мог бы показать Лео, если бы не пропустил из-за травм половину сезона! В нынешнем чемпионате он тоже не участвовал в нескольких матчах — впрочем, Хавьер Маскерано утверждает, что просто дает Лео отдых от интенсивного футбола. Будем надеяться, что таким образом экс-партнер Месси по «Барселоне» продлит его карьеру и мы сможем еще несколько лет наслаждаться магией Лео.
Даниил Матвеев