Месси — король МЛС и один из лучших в мире даже в 37. Как это возможно?

В МЛС не такие уж и большие зарплаты по сравнению с топ-лигами в других странах. Но всю магию на поле делают как раз атакующие игроки, оклад которых не идет в учет потолка зарплат. Таким образом, в чемпионате оказывается много атакующих хавбеков, которые умеют и вырезать точные пасы, и забивать красивые голы. А вот звездных защитников в лиге совсем нет — команды справляются своими силами и внутренними резервами.