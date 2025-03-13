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Моуринью жестко поставил на место недовольную звезду «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прошелся по вингеру Аллану Сен-Максимену, который выступает за турецкий клуб на правах аренды из саудовского «Аль-Ахли».

Источник: Getty Images

Моуринью не включил 28-летнего игрока в состав на поездку на матч Лиги Европы против «Рейнджерс». Это побудило Сен-Максимена поэтически намекнуть, что Моуринью был нечестен с ним, но правда всплывет в свое время. Француз написал в соцсети:

«Когда ложь поднимается на лифте, правда поднимается по лестнице. Это займет больше времени, но в конце концов она дойдет».

Моуринью, когда его спросили о комментарии игрока, за словом в карман не полез:

«Я не знал, что у Сен-Максимена есть дар к поэзии. Я тоже неплох в этом. Когда футболист хорошо работает, усердно работает и тренируется каждый день, он будет в хорошей форме и сможет подниматься по лестнице. Ему не нужно пользоваться лифтом. А вот если игрок плохо тренируется, опаздывает, имеет лишний вес и не готов играть, то ему нужно пользоваться лифтом, так как на лестнице он быстро устанет», — цитирует португальца TRT Spor.