Пике строит могучую бизнес-империю. Легенда «Барселоны» хочет радикально изменить футбол

«Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи? Почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идёте на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: “Кто победил?” Не годится, если вы потратили € 100, € 200 или € 300, а матч закончился со счётом 0:0. Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти. Новому поколению трудно принять 90-минутную игру, которая может закончиться без голов», — отметил Пике.