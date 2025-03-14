Салаха признали лучшим футболистом АПЛ в феврале

В прошедшем месяце египтянин принял участие в шести матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Салах в седьмой раз признан лучшим игроком месяца. Он повторил рекорд Гарри Кейна и Серхио Агуэро по этому показателю. Также форвард «Ливерпуля» второй раз в сезоне получает награду. Это первый случай с сезона-2022/23, когда футболист выигрывает приз больше одного раза за чемпионат. Тогда это удалось Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити» и Маркусу Рэшфорду из «Манчестер Юнайтед».