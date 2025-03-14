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Салаха признали лучшим футболистом АПЛ в феврале

Нападающий «Ливерпуля» Салах признан лучшим футболистом АПЛ в феврале.

Источник: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в феврале, сообщается на сайте турнира.

В прошедшем месяце египтянин принял участие в шести матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Салах в седьмой раз признан лучшим игроком месяца. Он повторил рекорд Гарри Кейна и Серхио Агуэро по этому показателю. Также форвард «Ливерпуля» второй раз в сезоне получает награду. Это первый случай с сезона-2022/23, когда футболист выигрывает приз больше одного раза за чемпионат. Тогда это удалось Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити» и Маркусу Рэшфорду из «Манчестер Юнайтед».

Также на награду претендовали Бету («Эвертон»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Янкуба Минте («Брайтон»), Джед Спенс («Тоттенхэм») и Доминик Собослаи («Ливерпуль»).