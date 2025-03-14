Дэвид Мойес признан лучшим тренером февраля в АПЛ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дэвид Мойес из «Эвертона» признан лучшим тренером месяца по итогам февраля в чемпионате Англии по футболу и сравнялся по наградам с испанцем Хосепом Гвардиолой, сообщается в официальном аккаунте Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X.
«Эвертон» под руководством Мойеса не потерпел ни одного поражения в феврале, одержав две победы и трижды сыграв вничью. «Ириски» идут на 15-м месте в таблице АПЛ (33 очка).
В борьбе за приз Мойес обошел Ангелоса Постекоглу из клуба «Тоттенхэм Хотспур», Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас», Марку Силву из «Фулхэма» и Арне Слота из «Ливерпуля».
Шотландец получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ в 11-й раз в карьере. Мойес делит третье место с Гвардиолой по количеству призов, а впереди идут только Арсен Венгер (15 наград) и сэр Алекс Фергюсон (27 наград).