Дэвид Мойес признан лучшим тренером февраля в АПЛ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дэвид Мойес из «Эвертона» признан лучшим тренером месяца по итогам февраля в чемпионате Англии по футболу и сравнялся по наградам с испанцем Хосепом Гвардиолой, сообщается в официальном аккаунте Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X.