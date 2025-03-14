Пике отверг обвинения в коррупции и расплакался в суде

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерар Пике отверг обвинения в коррупции по делу о передаче Саудовской Аравии права проведения Суперкубка Испании и со слезами пожаловался на нанесенный ему репутационный ущерб, сообщает El Pais.
В сентябре 2019 года Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подписала контракт с Саудовской Аравией на проведение в стране Суперкубка Испании. Сумма контракта составила 264 миллиона евро, из них 24 млн отошло посредническому агентству Kosmos, которой руководит Пике. Суд пришел к выводу о наличии признаков преступления из-за размера комиссионных. В мае прошлого года экс-футболисту было предъявлено обвинение.
В пятницу Пике предстал перед судом. Бывший игрок «Барселоны» ответил только на вопросы судьи, государственного обвинителя и собственного адвоката, отказавшись отвечать на вопросы других сторон. Защита футболиста настаивает на том, что контракт с Саудовской Аравией был подписан благодаря Пике, а выплаты были «обычными» для подобных сделок. В конце слушаний Пике попросил дать ему последнее слово, после чего со слезами пожаловался, что дело нанесло ему репутационный урон.
Суперкубок Испании будет проходить в Саудовской Аравии до 2029 года. Он проводится в январе в формате «Финала четырех», в котором принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также финалисты Кубка Испании.