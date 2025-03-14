Пике отверг обвинения в коррупции и расплакался в суде

В пятницу Пике предстал перед судом. Бывший игрок «Барселоны» ответил только на вопросы судьи, государственного обвинителя и собственного адвоката, отказавшись отвечать на вопросы других сторон. Защита футболиста настаивает на том, что контракт с Саудовской Аравией был подписан благодаря Пике, а выплаты были «обычными» для подобных сделок. В конце слушаний Пике попросил дать ему последнее слово, после чего со слезами пожаловался, что дело нанесло ему репутационный урон.