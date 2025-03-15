Захарян досрочно завершил тренировку в «Реале Сосьедад»

В субботу, 15 марта, Захарян пройдет медицинское обследование. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Он снова почувствовал дискомфорт в правой прямой мышце бедра», — сказали в клубе.
Напомним, что Арсену Захаряну не одобрили британскую визу для поездки на матч ⅛ финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Ответная игра могла стать для Захаряна первой с 23 февраля. Тогда он забил «Леганесу» в Ла Лиге, но затем получил очередную травму и выбыл из строя.
Матч «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» состоится 16 марта. Начало — в 20:30 мск.