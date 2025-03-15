Захарян досрочно завершил тренировку в «Реале Сосьедад»

Напомним, что Арсену Захаряну не одобрили британскую визу для поездки на матч ⅛ финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Ответная игра могла стать для Захаряна первой с 23 февраля. Тогда он забил «Леганесу» в Ла Лиге, но затем получил очередную травму и выбыл из строя.