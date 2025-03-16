«Юве» умирает в перестройке. Но в позорных результатах виноват не только Мотта

Удачные трансферы есть. Но, во-первых, почти по каждой удаче есть оговорки. Исключения — Ди Грегорио и Коло Муани. А во-вторых, есть и неудачи, причём чувствительные. Дуглас Луис пока — абсолютно мимо. Он либо травмирован, либо, если выходит на поле, неубедителен. В «Астон Вилле» это был совершенно другой игрок. Ллойд Келли, которого на фоне травм защитников зимой экстренно привезли со скамейки «Ньюкасла», выглядит чудовищно. Он поучаствовал во всех свежих провалах «Ювентуса»: и в матче с ПСВ, и во встрече с «Эмполи» в Кубке, и в игре с «Аталантой» в Серии А. При выполнении ряда условий туринцы будут обязаны выкупить Келли примерно за € 20 млн. Многие в Турине наверняка молятся, чтобы хотя бы какое-то из этих условий сорвалось и защитник уже летом отправился обратно в Англию.