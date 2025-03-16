Захарян выбыл из-за травмы на срок до месяца

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский футболист испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит из-за травмы около месяца, сообщил брат игрока Давид Захарян.
В субботу клуб сообщил, что Захарян не смог завершить тренировку из-за повреждения.
«У Арсена рецидив, видимо, до конца не долечил — и вот снова. По прогнозам, 3−4 недели», — написал брат футболиста в своем Telegram-канале.
Захаряну 21 год. В нынешнем сезоне из-за травм он провел четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.