«Наполи» не смог обыграть «Венецию» в матче 29-го тура Серии А

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Венецией» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Венеции и завершилась со счетом 0:0.
«Наполи» (61 очко) занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидерство миланскому «Интеру» по разнице мячей. Неаполитанцы сыграли в пятый раз вничью в последних семи турах при одной победе. «Венеция» (20) сыграла вничью в четвертом матче подряд, три из них завершились без забитых мячей. «Оранжево-черно-зеленые» занимают предпоследнее, 19-е место.
В следующем туре «Наполи» примет «Милан» 30 марта, «Венеция» днем ранее дома сыграет с «Болоньей».