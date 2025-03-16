«Наполи» не смог обыграть «Венецию» в матче 29-го тура Серии А

«Наполи» (61 очко) занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидерство миланскому «Интеру» по разнице мячей. Неаполитанцы сыграли в пятый раз вничью в последних семи турах при одной победе. «Венеция» (20) сыграла вничью в четвертом матче подряд, три из них завершились без забитых мячей. «Оранжево-черно-зеленые» занимают предпоследнее, 19-е место.