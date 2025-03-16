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«Наполи» не смог обыграть «Венецию» в матче 29-го тура Серии А

«Наполи» сыграл вничью с «Венецией», занимающей 19-е место в Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Венецией» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Венеции и завершилась со счетом 0:0.

«Наполи» (61 очко) занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидерство миланскому «Интеру» по разнице мячей. Неаполитанцы сыграли в пятый раз вничью в последних семи турах при одной победе. «Венеция» (20) сыграла вничью в четвертом матче подряд, три из них завершились без забитых мячей. «Оранжево-черно-зеленые» занимают предпоследнее, 19-е место.

В следующем туре «Наполи» примет «Милан» 30 марта, «Венеция» днем ранее дома сыграет с «Болоньей».

Венеция
0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 29
16.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stadio Pierluigi Penzo
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Антонио Конте
Составы команд
Венеция
28
Йонуц Раду
2
Фали Канде
43′
4
Джей Идзес
25
Йоэль Шингтьенн
14
Ханс Николусси Кавилья
47′
24
Алессио Дзербин
32
Альфред Данкан
70′
97
Исса Думбия
71
Энрике Перес
87′
5
Ридгесиано Хапс
77
Микаэль Эллертссон
87′
6
Джанлука Бузио
18
Даниэль Фила
70′
9
Кристиан Гюткьер
99
Мирко Марич
38′
11
Гаэтано Ористанио
Наполи
1
Алекс Мерет
4
Алессандро Буонджорно
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
21
Маттео Политано
13
Амир Ррахмани
77′
5
Гильерме Жуан Жезус
37
Леонардо Спинаццола
76′
17
Матиас Оливера
88′
6
Билли Гилмор
77′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
9
Ромелу Лукаку
87′
18
Джованни Симеоне
81
Джакомо Распадори
76′
9
Ноа Окафор
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
19
Фолы
8
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти