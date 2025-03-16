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«Фулхэм» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче 29-го тура АПЛ

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Дачники» одержали победу cо счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 78-й минуте. Отличился бразильский нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис. На 88-й минуте экс-игрок «шпор» Райан Сесеньон удвоил преимущество хозяев.

После этой победы в активе «Фулхэма» стало 45 очков. «Дачники» поднялись на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» набрал 34 очка после 29 матчей и находится на 13-й строчке.

Фулхэм
2:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 29
16.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Craven Cottage
Главные тренеры
Марку Силва
Ангелос Постекоглу
Голы
Фулхэм
Родригу Мунис
(Андреас Перейра)
78′
Райан Сессеньон
88′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
21
Тимоти Кастань
33
Энтони Робинсон
16
Сандер Берге
18
Андреас Перейра
32
Эмил Смит-Роу
72′
10
Том Кэрни
7
Рауль Хименес
63′
9
Родригу Мунис
17
Алекс Ивоби
63′
11
Адама I Траоре
22
Виллиан
86′
30
Райан Сессеньон
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
13
Дестини Удоджи
24
Джед Спенс
33
Бен Дэвис
14
Арчи Грэй
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
68′
10
Джеймс Мэддисон
8
Ив Биссума
46′
15
Лукас Бергвалль
30
Родриго Бентанкур
86′
44
Дейн Скарлетт
11
Матис Тель
77′
28
Уилсон Одорбер
22
Бреннан Джонсон
46′
7
Сон Хын Мин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
13
Фолы
10
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти