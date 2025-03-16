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Гол Мерино принес «Арсеналу» победу над «Челси»

Гол Мерино принес «Арсеналу» победу над «Челси» в матче АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «Челси» в лондонском дерби в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в воскресенье в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров». Победный мяч забил на 20-й минуте Микель Мерино.

В другом лондонском противостоянии в рамках тура «Фулхэм» дома на «Крэйвен Коттедж» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0 благодаря голам Родриго Муниса (78) и Райана Сессеньона (88).

«Арсенал» прервал серию из трех матчей без побед, набрал 58 очков и идет на втором месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 баллов. «Челси» (49 очков) занимает четвертую строчку. «Фулхэм» (45 очков) поднялся на восьмую позицию, а «Тоттенхэм» (34 очка) остается 13-м.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 29
16.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Энцо Мареска
Голы
Арсенал
Микель Мерино
(Мартин Эдегор)
20′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
54′
12
Юррьен Тимбер
5
Томас Партей
58′
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
49
Майлс Льюис-Скелли
19
Леандро Троссар
8
Мартин Эдегор
65′
90′
3
Киран Тирни
11
Габриел Мартинелли
79′
53
Итан Нванери
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
30′
29
Уэсли Фофана
59′
8
Энцо Фернандес
7
Педру Нету
52′
5
Бенуа Бадиашиле
86′
4
Тосин Адарабиойо
24
Рис Джеймс
82′
45
Ромео Лавиа
18
Кристофер Нкунку
76′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
25
Мойсес Кайседо
86′
27
Мало Гюсто
19
Джейдон Санчо
76′
32
Тайрик Джордж
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
10
Фолы
13
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти