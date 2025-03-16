Гол Мерино принес «Арсеналу» победу над «Челси»

«Арсенал» прервал серию из трех матчей без побед, набрал 58 очков и идет на втором месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 баллов. «Челси» (49 очков) занимает четвертую строчку. «Фулхэм» (45 очков) поднялся на восьмую позицию, а «Тоттенхэм» (34 очка) остается 13-м.