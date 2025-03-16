Гол Мерино принес «Арсеналу» победу над «Челси»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «Челси» в лондонском дерби в рамках 29-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в воскресенье в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров». Победный мяч забил на 20-й минуте Микель Мерино.
В другом лондонском противостоянии в рамках тура «Фулхэм» дома на «Крэйвен Коттедж» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0 благодаря голам Родриго Муниса (78) и Райана Сессеньона (88).
«Арсенал» прервал серию из трех матчей без побед, набрал 58 очков и идет на втором месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 баллов. «Челси» (49 очков) занимает четвертую строчку. «Фулхэм» (45 очков) поднялся на восьмую позицию, а «Тоттенхэм» (34 очка) остается 13-м.