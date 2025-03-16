Первый за 70 лет трофей «Ньюкасла»! «Ливерпуль» продолжает валиться

В очередной раз в этом сезоне у «Ньюкасла» сработала связка Джейкоба Мерфи и Исака — именно англичанин ассистировал нападающему в начале второго тайма. Для Мерфи это юбилейная 10-я голевая передача в сезоне, а швед вонзил уже четвертый гол в шести матчах против «Ливерпуля» во всех турнирах. Всего в текущей кампании у него 23 взятия ворот.