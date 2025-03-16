Первый за 70 лет трофей «Ньюкасла»! «Ливерпуль» продолжает валиться

16 мар 19:30 Ливерпуль — Ньюкасл Юнайтед 1:2.
«Ньюкасл» сенсационно обыграл «Ливерпуль» в финале Кубка лиги (2:1) и завоевал первый за 70 лет английский трофей. Команда Эдди Хау выглядела лучше мерсисайдцев, которые за неделю лишились шансов на второй трофей.
«Ливерпуль» ужасно действовал у чужих ворот
Красные как будто не отошли от вылета из ⅛ финала Лиги чемпионов — во вторник провели 120 минут против «ПСЖ» и уступили в серии пенальти (1:4). «Ньюкасл» смотрелся свежее: не подпускал «Ливерпуль» к воротам и неплохо комбинировал на чужой половине поля — красные нанесли первый удар в компенсированное к стартовым 45 минутам время. А незадолго до этого «сороки» вышли вперед — Дэн Берн завершил подачу с углового точным ударом головой.
После перерыва игровое превосходство «Ньюкасла» выросло еще сильнее, Александр Исак даже забил два гола за две минуты — правда, засчитали лишь один из них. Этого преимущества «сорокам» хватило до конца встречи и до первого за 70 лет национального трофея — последним оставался Кубок Англии 1955 года.
Интрига неожиданно зажглась в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й вышедший на замену Федерико Кьеза сократил отставание «Ливерпуля» — для итальянца этот выход на поле стал первым с 9 февраля. Причем судьи изначально не засчитали мяч из-за подозрений в офсайде, но после долгого разбора ВАР гол признали легитимным.
Однако последней осады у «Ливерпуля» не получилось — футболисты в черно-белом после пропущенного мяча почти все время до финального свистка провели на чужой половине поля, затягивая время. Рефери Джон Брукс дал финальный свисток на 102-й минуте и зафиксировал снятие цыганского проклятья у «Ньюкасла», по которому команда не могла ничего выиграть с середины прошлого века.
Герой «Ньюкасла» — 32-летний защитник
Забивший первый мяч «Ньюкасла» Берн запомнился не только голом. 32-летний британец стал первым футболистом «сорок» за 49 лет, отличившимся в финале национального турнира на «Уэмбли». Также он оказался третьим по возрасту англичанином с голом в финале Кубка лиги — старше были только 34-летний Джон Терри и 35-летний Джордж Истхем.
В очередной раз в этом сезоне у «Ньюкасла» сработала связка Джейкоба Мерфи и Исака — именно англичанин ассистировал нападающему в начале второго тайма. Для Мерфи это юбилейная 10-я голевая передача в сезоне, а швед вонзил уже четвертый гол в шести матчах против «Ливерпуля» во всех турнирах. Всего в текущей кампании у него 23 взятия ворот.
У «Ньюкасла» есть время отпраздновать — следующий матч команда проведет 2 апреля: после международной паузы встретится с «Брентфордом» в 30-м туре АПЛ. «Ливерпуль» в тот же день сойдется в дерби с «Эвертоном».
Артемий Кутейников