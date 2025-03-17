Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в чемпионате Франции, Сафонов остался в запасе

«ПСЖ» без Сафонова обыграл «Марсель» в чемпионате Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых отличились Усман Дембеле (17-я минута) и Нуну Мендеш (42), на 76-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник гостей Поль Лирола. В составе «Марселя» забил Амин Гуири (51).

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Парижане выиграли седьмой матч подряд и с 68 очками возглавляют таблицу Лиги 1, «Марсель» (49 очков) идет вторым.

Результаты других матчей:

«Брест» — «Реймс» — 0:0;

«Страсбур» — «Тулуза» — 2:1.

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 2:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 26
16.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Роберто Де Дзерби
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Фабиан Руис)
17′
Нуну Мендеш
(Фабиан Руис)
42′
Поль Лирола
76′
Марсель
Амин Гуири
(Адриен Рабьо)
51′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
26′
35
Лукас Бералдо
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
80′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
72′
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
29
Брэдли Барколя
10
Усман Дембеле
80′
19
Ли Кан Ин
Марсель
1
Херонимо Рульи
5
Леонардо Балерди
13
Дерек Корнелиус
25
Адриен Рабьо
9
Амин Гуири
44
Луис Энрике
4
Луис Фелипе
63′
3
Кантен Мерлен
77
Амар Дедич
63′
29
Поль Лирола
19
Жоффре Кондогбья
89′
50
Дэррил Бакола
21
Валентен Ронжье
85′
8
Нил Мопей
34
Билаль Надир
63′
10
Мэйсон Гринвуд
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
7
Фолы
9
4
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти