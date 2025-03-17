«ПСЖ» обыграл «Марсель» в чемпионате Франции, Сафонов остался в запасе

Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых отличились Усман Дембеле (17-я минута) и Нуну Мендеш (42), на 76-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник гостей Поль Лирола. В составе «Марселя» забил Амин Гуири (51).