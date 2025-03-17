«ПСЖ» обыграл «Марсель» в чемпионате Франции, Сафонов остался в запасе

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых отличились Усман Дембеле (17-я минута) и Нуну Мендеш (42), на 76-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник гостей Поль Лирола. В составе «Марселя» забил Амин Гуири (51).
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.
Парижане выиграли седьмой матч подряд и с 68 очками возглавляют таблицу Лиги 1, «Марсель» (49 очков) идет вторым.
Результаты других матчей:
«Брест» — «Реймс» — 0:0;
«Страсбур» — «Тулуза» — 2:1.