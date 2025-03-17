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«Барселона» вырвала победу в матче с «Атлетико», проигрывая 0:2 к 72-й минуте

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 70-й минуте Александр Сёрлот удвоил преимущество хозяев поля. На 72-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. На 78-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт. На 90+2-й минуте Ламин Ямаль вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Торрес оформил дубль.

После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.

Атлетико
2:4
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 28
16.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
(Джулиано Симеоне)
45′
Александр Серлот
(Конор Галлахер)
70′
Барселона
Роберт Левандовски
(Иньиго Мартинес)
72′
Ферран Торрес
(Рафинья)
78′
Ламин Ямаль
(Педри)
90+2′
Ферран Торрес
90+8′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
23
Рейнилдо Мандава
36′
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
5
Родриго де Пауль
79′
2
Хосе Хименес
7
Антуан Гризманн
87′
17
Родриго Рикельме
12
Самуэл Лино
60′
4
Конор Галлахер
19
Хулиан Альварес
60′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
79′
16
Науэль Молина
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
90+3′
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
64′
86′
4
Рональд Араухо
23
Жюль Кунде
26′
86′
35
Херард Мартин
8
Педри
90′
6
Гави
17
Марк Касадо
67′
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
67′
7
Ферран Торрес
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
10
Фолы
11
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти