«Барселона» вырвала победу в матче с «Атлетико», проигрывая 0:2 к 72-й минуте

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 70-й минуте Александр Сёрлот удвоил преимущество хозяев поля. На 72-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. На 78-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт. На 90+2-й минуте Ламин Ямаль вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Торрес оформил дубль.