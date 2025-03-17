«Барса» летела «Атлетико» в два мяча к 70-й минуте. Угадайте, что было дальше

Хулиан и в отборе проявил себя замечательно, подстраховав Лино при проходе Ямаля. Как раз эту аргентинско-бразильскую связку на 60-й минуте Симеоне поменял на Галлахера и кошмарного для «Барсы» Сёрлота — всё-таки при плотном графике силы не бесконечны. И именно Конор с Александром соорудили второй гол! Первый рванул под заброс Барриоса и прострелил, второй чётко исполнил в касание. Ну любит он забивать каталонцам, что тут поделаешь? Не только за «Атлетико»: он делал так ещё в составах «Вильярреала» и «Реала Сосьедад».