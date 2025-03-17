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«Барса» летела «Атлетико» в два мяча к 70-й минуте. Угадайте, что было дальше

Было 2:0, стало 2:4. Удивительный матч тура в Ла Лиге.

Источник: Чемпионат.com

«Барселона» и «Атлетико» месяц назад устроили триллер в Кубке Испании, забив друг другу по четыре раза. Ждать повторения в Ла Лиге было вроде бы наивно. Зря, ведь сценарий во многом повторился! Кроме того, что не стал ничейным.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 28, 16.03.2025, 23:00
Атлетико
2
Барселона
4

По сравнению с матчами ЛЧ, в составах обеих команд произошло по два изменения: Симеоне выпустил Лино и Ле Нормана вместо Галлахера и Хименеса, Флик — Касадо и Кубарси, а не де Йонга и Араухо. Хотя Френки, по словам тренера, должен был оказаться в старте, однако в последний момент почувствовал боль в желудке.

«Барселона» учла ошибки прошлого и моментально прижала «Атлетико». Мадридцы поначалу практически не помышляли об атаке и встали массивным низким блоком. Вполне удачно, если не считать супермомент на первых минутах, когда Ямаль обыгрался с Ольмо и из убойной позиции зарядил в дальнюю штангу.

Отразив стартовый натиск «Барсы», команда Симеоне тоже показала зубы. Льоренте, например, врывался в штрафную, и его на грани фола хватал Мартинес. Кунде остановил рывок Лино ценой жёлтой. Мог француз вскоре и вторую получить, потому что в неигровом эпизоде отмахнулся и попал по лицу Симеоне. Но уж больно картинно упал Джулиано — не прокатило. Ещё Альварес выводил Симеоне на дуэль с выбежавшим из ворот Щенсным. Поляк справился, да и, как выяснилось, офсайд там был.

Источник: Angel Martinez/Getty Images

Инициатива при этом всё равно железобетонно оставалась за каталонцами. Только вот к моментам она долго не приводила. Не помогал даже взрывной дриблинг Ямаля. Однажды он резкой сменой движения одурачил Лино, а потом нарвался на отбор Барриоса. Мандава тоже оказался отыгран Ламином и остановил того прихватом. Лучше уж получить жёлтую, чем давать этому гению пространство.

В конце тайма «Барса» всё-таки нашла новый шанс: Педри идеально вырезал в штрафную на Левандовского, и тот мощно шарахнул из-под Ле Нормана. Мяч чиркнул о перекладину и улетел за пределы поля. Два каркаса ворот за тайм! И на этом каталонское невезение не закончилось.

«Атлетико» соорудил стремительный контрвыпад по левому флангу. Гризманн избежал офсайда вслед за скидкой головой Мандава и обрезал диагональю на противоположный фланг всю оборону. Симеоне не пожадничал и отдал в центр на Альвареса, тем самым заодно отыграв Щенсного. Удар в касание по практически пустым воротам, 1:0. По всем голливудским законам жанра аргентинец обязан был забить после нелепого двойного касания в серии пенальти с «Реалом». Гол оформил тот, кто в нём больше всего нуждался.

Источник: Angel Martinez/Getty Images

Ранее в последний раз «Барселона» не смогла забить в середине декабря «Леганесу». Чтобы избежать повторения того несчастья, Ямаль выцеливал в правый нижний угол. Чуть-чуть не попав. В ответ Альварес выскакивал по левой стороне один на один с Щенсным и уже готовился бить — Кунде спуртанул и помешал в решающей фазе.

Хулиан и в отборе проявил себя замечательно, подстраховав Лино при проходе Ямаля. Как раз эту аргентинско-бразильскую связку на 60-й минуте Симеоне поменял на Галлахера и кошмарного для «Барсы» Сёрлота — всё-таки при плотном графике силы не бесконечны. И именно Конор с Александром соорудили второй гол! Первый рванул под заброс Барриоса и прострелил, второй чётко исполнил в касание. Ну любит он забивать каталонцам, что тут поделаешь? Не только за «Атлетико»: он делал так ещё в составах «Вильярреала» и «Реала Сосьедад».

Футболисты «Барселоны» спорили с арбитром, и повод был: Де Пауль ранее коснулся мяча рукой, но тот эпизод уже давно заиграли. Что ж, пришлось протестовать иначе — по-футбольному. И Левандовски с Ферраном сравняли счёт. За шесть минут. Они опять быстро превратили 0:2 в 2:2. Как такое вообще возможно?! И ведь в соперниках был «Атлетико» оба раза, а не какой-нибудь «Вальядолид»! Хоп, поляк отклеился от Лангле и замкнул подачу Мартинеса. Хоп, Ферран использовал закидушку Рафиньи и кивнул головой.

Источник: Angel Martinez/Getty Images

Думаете, это всё? Нет, конечно! Ямаль на 90+2-й ускакал от Галлахера, сильно пробил и рикошетом от Мандава вырвал победу! А потом и Ферран на дубль устроился. Феноменально. Да, будь футболисты «Атлетико» не столь уставшими, пригвоздить их четырьмя голами в концовке было бы куда сложнее. Но ведь и в дебюте кубкового матча случалось нечто подобное.

Вытащить такую игру на характере, когда к 70-й минуте уступаешь в два мяча и ничего не складывается в твою пользу — что-то на языке магии. Именно так зарабатывают трофеи в условиях бешеной конкуренции.

Автор: Георгий Илющенко

Атлетико
2:4
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 28
16.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
(Джулиано Симеоне)
45′
Александр Серлот
(Конор Галлахер)
70′
Барселона
Роберт Левандовски
(Иньиго Мартинес)
72′
Ферран Торрес
(Рафинья)
78′
Ламин Ямаль
(Педри)
90+2′
Ферран Торрес
90+8′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
23
Рейнилдо Мандава
36′
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
5
Родриго де Пауль
79′
2
Хосе Хименес
7
Антуан Гризманн
87′
17
Родриго Рикельме
12
Самуэл Лино
60′
4
Конор Галлахер
19
Хулиан Альварес
60′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
79′
16
Науэль Молина
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
90+3′
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
64′
86′
4
Рональд Араухо
23
Жюль Кунде
26′
86′
35
Херард Мартин
8
Педри
90′
6
Гави
17
Марк Касадо
67′
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
67′
7
Ферран Торрес
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
10
Фолы
11
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти