«Арсенал» стал кошмаром для «Челси», «Интер» мчится к очередному скудетто, Микаутадзе — невероятный джокер!

Игровой день в серии А открылся в Венеции. На бумаге — претендент на скудетто в гостях у команды из зоны вылета. Но есть нюанс: «Венеция» только за последнее время засушила атаку другого соискателя чемпионского титула («Аталанта») и команды из топ-4 («Лацио»), а лидирующий «Интер» обыграл ее с минимальным счетом (1:0). Вот и «Наполи» в Жемчужине Италии пришлось непросто. Настолько, что даже после радикального решения Антонио Конте, который выпустил на концовку сразу четырех свежих игроков, вроде бы прижавшие хозяев к воротам неаполитанцы едва не пропустили. Причем Гиткьер не замкнул на дальней штанге прострел арендованного у «Наполи» Дзербина. А уже в компенсированное время надежды Неаполя убил Симеоне, который замыкал подачу Окафора и с линии площади ворот отправил мяч на трибуны. С другой стороны, и Мерету после этого пришлось спасать фаворита после плотного дальнего удара. Никакой сенсации, если исходить из происходившего на поле и статистики. У «Наполи» пять ничьих в семи последних турах (после семи побед подряд), а у Конте таких скромных отрезков (восемь очков в семи турах) в серии А не случалось со времен работы в «Аталанте» в 2010 году.