«Арсенал» стал кошмаром для «Челси», «Интер» мчится к очередному скудетто, Микаутадзе — невероятный джокер!

Англия: бенефис Фернандеша
Самая громкая афиша дня в Англии оказалась в тени финала Кубка лиги. Все-таки на «Уэмбли» разыгрывали трофей, тогда как лондонское дерби не имело судьбоносного значения. Разве что для «Челси», который сражается за возвращение в ЛЧ. «Арсенал» же обречен финишировать вторым и по большому счету просто взял свое на классе. Таких удачных серий против синих — семь матчей без поражений и три домашние победы подряд — у красно-белых не было со времен Арсена Венгера.
В который уже раз результат «канонирам» принес корнер, и пока все были сконцентрированы на толчее в углу площади ворот, после подачи Эдегора мяч в сетку головой подрезал набежавший из глубины Мерино. Что до игры на ноль, то последние матчи показывают, насколько важно для Микеля Артеты присутствие на поле Салиба. Например, в трех турах француз выиграл все 14 верховых дуэлей.
В свою очередь «Челси» не хватало Палмера, без которого были всухую проиграны все три гостевых матча АПЛ. Команда Энцо Марески осталась четвертой, но не смогла увеличить минимальный отрыв от «Манчестер Сити». А пропускавший тур из-за финала Кубка лиги «Ньюкасл» по потерянным очкам теперь и вовсе опережает синих. К слову, учитывая расклады в верхней части таблицы, нужно держать в уме, что с высокой долей вероятности у Англии будет пять команд в следующей Лиге чемпионов.
Пока в Ньюкасле отмечали завоевание первого за семьдесят лет трофея, «МЮ» завершил игровой день безжалостным разгромом «Лестера». «Красные дьяволы» не пощадили свою бывшую звезду и тренера Руда ван Нистелроя, а настоящим кошмаром для «лис» стал Бруну Фернандеш. Капитан гостей начал свой бенефис, отправив один на один открывшего счет Хейлунна. Затем — спустя десять минут после отмены гола забравшегося в офсайд Гарначо — помог аргентинцу забить по правилам, отправив мяч в ближний угол. И логично, что сам Фернандеш на последней минуте поставил в игре красивую точку. За один вечер Бруну стал первым португальцем, сделавшим в АПЛ полсотни результативных передач. А еще — шестым игроком в истории «МЮ», у которого не менее пятидесяти голов и ассистов. Фернандеш теперь в одной компании с Уэйном Руни, Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Эриком Кантона и Дэвидом Бекхэмом.
Испания: лучшие после грандов
«Атлетик» идеально воспользовался субботним поражением «Вильярреала» и теперь, замыкая лигочемпионскую четверку, опережает «подводников» на восемь очков. Пусть у тех и на один матч меньше. Те же восемь баллов отделяют басков от набравшего мощный ход «Бетиса», который добился волевой победы в гостях у «Леганеса» (3:2). Что до игры в Севилье, то команда Эрнесто Вальверде должна была забивать еще в первом тайме, когда после корнера получила право на пенальти из-за попадания мяча в руку Саулю. Однако неожиданно взявший на себя инициативу Микель Весга пробил бесхитростно и проиграл дуэль Нюланну. А ведь казалось, что к точке отправится Беренгер. Тот, впрочем, сказал свое веское слово в концовке, выполнив подачу со штрафного на выигравшего воздух Йерая Альвареса. Нынешний «Атлетик», бесспорно, достоин места в ЛЧ.
Италия: кошмар «Ювентуса», а «Болонья» — в ЛЧ
Игровой день в серии А открылся в Венеции. На бумаге — претендент на скудетто в гостях у команды из зоны вылета. Но есть нюанс: «Венеция» только за последнее время засушила атаку другого соискателя чемпионского титула («Аталанта») и команды из топ-4 («Лацио»), а лидирующий «Интер» обыграл ее с минимальным счетом (1:0). Вот и «Наполи» в Жемчужине Италии пришлось непросто. Настолько, что даже после радикального решения Антонио Конте, который выпустил на концовку сразу четырех свежих игроков, вроде бы прижавшие хозяев к воротам неаполитанцы едва не пропустили. Причем Гиткьер не замкнул на дальней штанге прострел арендованного у «Наполи» Дзербина. А уже в компенсированное время надежды Неаполя убил Симеоне, который замыкал подачу Окафора и с линии площади ворот отправил мяч на трибуны. С другой стороны, и Мерету после этого пришлось спасать фаворита после плотного дальнего удара. Никакой сенсации, если исходить из происходившего на поле и статистики. У «Наполи» пять ничьих в семи последних турах (после семи побед подряд), а у Конте таких скромных отрезков (восемь очков в семи турах) в серии А не случалось со времен работы в «Аталанте» в 2010 году.
В Болонье же шло сражение за место в топ-4, и в режиме лайв в зону ЛЧ поднялась «Болонья». Заявку на четвертую победу подряд красно-синие сделали, когда Одгор в падении вытянул ногу, словно шпагу, и с лета переправил мяч в сетку после кросса Миранды. А в начале второго тайма все надежды «Лацио» были растоптаны за 94 секунды. Для начала нырнувший за спины защитникам Орсолини изящно подсек мяч над вратарем. Потом блестяще ассистировавший ему Ндой забил сам, а случилось это после того, как хозяева накрыли прессингом разыгравших мяч с центра поля римлян. В общем, ждали драки, а получили избиение. Пятый в матче гол — вишенка на торте, которая продемонстрировала полную беспомощность команды Марко Барони. Еще недавно стабильно находившиеся в четверке «орлы» уже шестые, и в спину им дышат выигравшие у «Кальяри» (1:0) и сократившие отставание до двух очков земляки из «Ромы». Ну, а в Болонье, кажется, уже не вспоминают об уходе Тиагу Мотты в «Ювентус» и в полном восторге от работы сделавшего себе имя в «Фиорентине» (два финала Лиги конференций) Винченцо Итальяно.
Итальяно, кстати, получил подарок от своей бывшей команды. «Фиорентина» не позволила «Ювентусу» вернуться в топ-4, шокировав туринцев двумя голами за три минуты. На глазах приехавшей на матч легенды «фиалок» Габриэля Батистуты счет ударом с подбора открыл Гозенс, а потом красиво пробил с дальней дистанции Мандрагора. Интересно, что пас на ход ему отдал арендованный у «Старой синьоры» Фаджоли. Воспитанник бьянконери очень круто дирижировал игрой, приложив руку и к третьему голу, также забитому с дальней дистанции. На этом фоне «Юве» выглядел абсолютно аморфной и безвольной командой. Похоже, разговоры о возможной отставке Мотты в случае неудачи во Флоренции взялись не просто так, и тренер выглядит обреченным. А глубину кризиса демонстрирует статистический факт: два крупных поражения подряд в национальном чемпионате бьянконери потерпели лишь в третий раз в истории (ранее — в 1957 и 2011 годах).
В этом и заключается класс. Пока «Наполи» спотыкается и коллекционирует ничьи, «Интер» берет свое на опыте. Как матерый хищник. Да еще и прибивает второго конкурента — нестабильную «Аталанту», которую через тур то называют претендентом на скудетто, то вычеркивают из чемпионской гонки. Амплитуда колебаний — как эмоции Джан Пьеро Гасперини, которого в очередной раз удалили со скамейки. Таков тренер бергамасков, а нерадзурри выпили у него немало крови.
С тех пор как Гасперини принял «Аталанту» в 2016 году, ни один соперник не обижал его чаще. Нынешнее поражение — десятое в восемнадцати матчах. Не забив до перерыва, когда Тюрам попал в штангу, гости взяли свое на стандарте, и Карлос Аугусто вбил мяч в сетку с поданного Хаканом Чалханоглу углового. По сути, шансы хозяев похоронил Эдерсон, который получил предупреждение за неспортивное поведение и тут же второе — за саркастические аплодисменты в адрес арбитра. Гол Лаутаро Мартинеса — это уже контрольный выстрел. «Интер» оторвался от второго места на три очка.
Германия: новое чудо от «Байера»
В прошлом туре находившийся в зоне вылета «Бохум» впечатлил волевой победой в гостях у «Баварии» (3:2), а до этого на своем поле не оставил шансов дортмундской «Боруссии». Однако «Айнтрахт» этого словно не заметил и прервал серию из трех поражений. «Орлы» в последнее время побеждали только в Лиге Европы, где они прошли в четвертьфинал, но успех на внутренней арене даже важнее. Там идет сражение за пропуск в ЛЧ, и воскресный успех позволил команде Дино Топпмеллера укрепить свои позиции на четвертом месте (плюс три очка от «Лейпцига»). А 54 гола после 26 туров — лучшая результативность «Айнтрахта» с 1982 года.
В начале второго тайма, когда «Штутгарт» удвоил свое преимущество, кто-то поспешил с выводом о том, что вылет из Лиги чемпионов лишил «Байер» серьезной мотивации на оставшуюся часть сезона. Есть, конечно, Кубок Германии, ведь до трофеев леверкузенцы по-прежнему голодны. В бундеслиге же ситуация — почти как у «Арсенала» в АПЛ. Догнать лидирующую «Баварию» даже при сократившемся до шести очков отставании практически нереально. Как и потерять нынешнее второе место. Но те, кто выключил трансляцию при счете 2:0 или при 3:1 — сразу после автогола Джаки, — явно забыли прошлый сезон команды Хаби Алонсо. К 88-й минуте «Байер» отыгрался (Бонифейс спровоцировал автогол Штиллера), а в компенсированное время гости забили решающий мяч. Предположу, что его автора угадают десять человек из десяти. Король концовок Шик мастерски подставил голову под подачу Фримпонга и заставил в который уже раз мысленно произнести классический вопрос леверкузенцам: «Как вы это делаете?!».
Франция: парижская классика
«Лион» находился в шаге от сенсационного поражения, однако в распоряжении Паулу Фонсеки есть идеальный джокер в лице Микаутадзе. Форвард сборной Грузии, который в середине недели отметился дублем и результативной передачей в ЛЕ, появился на поле ближе к финальному свистку и перевернул игру всего за пять минут! Этого отрезка хватило Жоржу, чтобы отдать тонкий пас красиво обыгравшему вратаря и сравнявшему счет Малику Фофана, а потом — после корнера — эффектно выстрелить с острого угла под перекладину.
И уже контрольным выстрелом в компенсированное время стал пас грузина под удар установившему окончательный счет Альмаде. Таких эффективных выходов на замену с тремя результативными баллами у игроков «ткачей» не случалось со времен еще молодого Карима Бензема (игра с «Ниццей» в августе 2006 года). Всего же Микаутадзе оформил в своем первом сезоне в новом клубе уже 13 мячей с учетом всех турниров. Семь из них пришлись на чемпионат Франции, где поднявшийся на пятое место «Лион» уже сейчас забил 50 голов. На один больше, чем за весь прошлый сезон! До замыкающего первую тройку «Монако» всего два балла.
«ПСЖ» начал принципиальное противостояние с «Марселем» с тридцатого в сезоне гола Дембеле. Накануне этой отметки достиг другой француз — форвард «Реала» Мбаппе. В лигах топ-5 в марте таких показателей у представителей одной страны не фиксировалось с сезона-2018/19, когда всех разрывали закадычные аргентинские друзья Месси и Агуэро. А в целом парижане на голову выше всех соперников по лиге 1. По сути, они соревнуются сами с собой, у них собственный счетчик. Сейчас он отсчитал 26 беспроигрышных матчей со старта первенства. До рекорда «Нанта», который тридцать лет назад прошел без осечек 32 тура, осталось шесть встреч. «Марселю», которого на «Парк де Пренс» вывел с капитанской повязкой воспитанник парижан Рабьо (он помог забить Гуири), до этого далеко. А схватка за путевки в ЛЧ будет невероятной. Сейчас занимающих вторую строчку провансальцев и идущий седьмым «Страсбур» разделяют всего шесть очков.
Статистика дня
2-й раз подряд «Бетис» выиграл в ла лиге, позволив сопернику открыть счет. До этого андалусийцы не могли добиться подобного на протяжении девятнадцати матчей (=7−12).
6 раз подряд «Тоттенхэм» не может выиграть перед паузой на матчи сборных, хотя до этого мог похвастаться серией из тринадцати таких беспроигрышных встреч (+10=3).
37 очков начиная с прошлого сезона набрал «Лион» в матчах, где он уступал в счете. «Ткачи» — самая волевая команда лиги 1.
Автор: Андрей Кузичев