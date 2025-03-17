В Северной Македонии футболист погиб, спасая людей во время пожара

Пожар на дискотеке «Пулс» («Пульс») в городе Кочани произошел около 03.00 (05.00 мск) в воскресенье, предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали свыше тысячи человек. В результате трагедии погибли как минимум 59 человек и пострадали еще более 150 человек. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших — от 14 до 27 лет. В Северной Македонии объявили семидневный траур.