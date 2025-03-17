В Северной Македонии футболист погиб, спасая людей во время пожара

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболист клуба «Шкупи» Андрей Лазаров погиб в возрасте 25 лет в результате пожара в ночном клубе в Северной Македонии, сообщается на странице команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Пожар на дискотеке «Пулс» («Пульс») в городе Кочани произошел около 03.00 (05.00 мск) в воскресенье, предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали свыше тысячи человек. В результате трагедии погибли как минимум 59 человек и пострадали еще более 150 человек. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших — от 14 до 27 лет. В Северной Македонии объявили семидневный траур.
«С глубокой болью и прискорбием сообщаем, что наш футболист Андрей Лазаров был опознан среди жертв трагического пожара, произошедшего ночью в городе Кочани. Будучи героем, Лазаров отдал свою жизнь, пытаясь помочь другим выбраться из охваченного огнем места. Он отравился угарным газом при попытке спасти жизни, проявляя мужество и человечность до последнего момента. Его героический поступок навсегда останется в нашей памяти как свидетельство его благородного характера и большого сердца», — говорится в заявлении.
Лазаров также выступал за македонские клубы «Работнички», «Тиквеш», хорватские «Рудеш» и «Горицу», вызывался в молодежную сборную Северной Македонии.