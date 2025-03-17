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Определена дата перенесенного из-за смерти врача матча «Барселоны»

Перенесенный из-за смерти врача матч «Барселоны» с «Осасуной» пройдет 27 марта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Матч 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна», который был перенесен из-за смерти члена медицинского штаба «сине-гранатовых» Карлеса Миньярро Гарсии, назначен на 27 марта, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Встреча изначально должна была пройти в Барселоне 8 марта, но врач «Барсы» скончался незадолго до стартового свистка, и игроки отказались выходить на поле из-за трагедии.

Время начала матча 27 марта должно определить руководство Ла Лиги.