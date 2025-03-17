«Интер» в роли «Зенита», Индзаги — Семака. Но черно-синие главный матч весны выиграли

Недовольство болельщиков
Если в Москве в прошедшее воскресенье в центральном весеннем матче РПЛ играли «Спартак» и «Зенит», то и серия А не отставала. В Бергамо состоялся поединок такого же статуса: главная встреча последних трех месяцев сезона, лидер чемпионата «Интер» Симоне Индзаги встречался с одним из двух своих преследователей — с «Аталантой» под руководством Джана Пьеро Гасперини. И в отличие от шестикратного тренера — чемпиона России Сергея Семака действующий чемпион Италии Симоне Индзаги свою встречу в гостях выиграл: теперь «Интер» опережает на три очка «Наполи» и на шесть — «Аталанту».
Три претендента на скудетто больше играть между собой в этом турнире не будут, в связи с чем возникла вот какая ясность. Если «Интер», «Наполи» и «Аталанта» придут к финишу с одинаковым количеством набранных очков, то судьба титула решится в «золотом» матче, который проведут между собой «Интер» и «Наполи». Дело в том, что миланцы набрали во встречах против неаполитанцев и бергамасков восемь очков, а неаполитанцы в играх против миланцев и бергамасков — пять. «Аталанта» — третья лишняя в этой компании: у нее всего три очка в поединках против «Интера» и «Наполи». Следует отметить, что в прошедшее воскресенье «Интер» выиграл восьмой подряд матч у «Аталанты» с учетом всех турниров: последний раз миланцам удалось подобное в далекий уже период между 1964 и 1967 годами.
Пока Гасперини, которого удалили со скамейки запасных, жалуется на судейство, Индзаги продолжает подчеркивать, что достижения его команды сильно недооценивают. Мол, «Интер» остается лидером серии А, вышел в полуфинал Кубка Италии и четвертьфинал Лиги чемпионов, а все вокруг только и делают акцент на том, что в итоге миланцы могут не выиграть ни одного титула в сезоне, что станет громким провалом. Как человек, которого в Милане окружают многочисленные болельщики «Интера», могу подтвердить, что Индзаги не так уж и неправ: скепсиса действительно хватает. Не один и не два поклонника черно-синих из тех, что попадаются мне ежедневно, недовольны тем, что их любимая команда не выигрывает нынешний скудетто с закрытыми глазами и с большим отрывом, как в прошлом сезоне: мол, нынешний состав «Интера» именно это и предполагает. Интересно, мне одному видится здесь аналогия с сегодняшним «Зенитом»?
Лакомые три тура
Мои аргументы в пользу возродившегося при Антонио Конте «Наполи» и зрелой «Аталанты» в диалогах с такими болельщиками не работают. Видимо, Симоне Индзаги доводится выслушивать подобные мнения куда чаще, чем мне, что его сильно раздражает. Если учесть, что и часть итальянской прессы потакает болельщикам-скептикам из стана «Интера», то становится понятно упорство главного тренера нерадзурри, с которым он при каждом удобном случае напоминает о конкурентной борьбе, достоинствах чужих игроков и о мотивации своих собственных. Мне кажется или эта тема близка и Сергею Семаку?
Задевает Индзаги и то, что его собственную роль в достижениях «Интера» многие склонны преуменьшать. Да, у него уже шесть титулов с миланской командой, но скудетто из них всего один, что с особым удовольствием любят напоминать его недоброжелатели и критики. Три Суперкубка Италии — это, мол, вообще не достижение, а два Кубка Италии — так себе трофеи для миланского гранда. Вот почему победа в Бергамо над прямым конкурентом в борьбе за скудетто вдвойне порадовала самого Симоне и позволила ему выдать на публике сильный эмоциональный спич в адрес откровенных и скрытых критиков.
Воскресная победа «Интера» в Бергамо вкупе с неожиданной ничьей «Наполи» в Венеции, конечно, еще не гарантирует миланцам скудетто, но дает возможность с хорошим настроением уйти на мартовскую паузу. А после нее подопечных Индзаги ждут три подряд матча в серии А, за счет которых «Интер» может увеличить свой отрыв от «Наполи». Миланцам предстоит играть против середняка «Удинезе», нестабильной «Пармы» и скромного «Кальяри». При этом «Наполи» ждут соответственно злой в первую очередь сам на себя «Милан», забравшаяся на четвертое место «Болонья» и бьющийся за выживание «Эмполи». «Аталанте» же будет еще сложнее: сначала игра против «Фиорентины», которая только что разнесла «Ювентус». Затем — встреча с «Лацио», который все еще верит в заветное четвертое место. Наконец, сразу после этого — «Болонья», которая сейчас разошлась не на шутку и только-только унизила «Лацио».
Судьбоносный апрель
Впрочем, с учетом такого графика ближайших трех туров «Интер» во главе с Индзаги хотя и обязан выглядеть оптимистом, но должен учитывать два мощнейших апрельских фактора, которые способны ему помешать. Ведь миланцам предстоит дважды играть с миланскими «кузенами» в полуфинале Кубка Италии и дважды сразиться с мощной «Баварией» в Лиге чемпионов. Пока «Наполи» и «Аталанта» будут полностью сосредоточены на борьбе за скудетто, «Интеру» придется разрываться аж на три фронта на очень коротком отрезке.
Сам Индзаги прекрасно понимает, что апрель станет для него и его команды главным испытанием в сезоне. Если «Интер» выйдет из апреля лидером серии А, финалистом Кубка Италии и полуфиналистом Лиги чемпионов, то и скепсиса по части победных способностей Индзаги явно поубавится. А вот если второй месяц весны будет провален, то ему и дальше придется раздраженно отстаивать на публике свое мнение. При этом пока позиции самого Индзаги в «Интере» достаточно прочны, а его уход в ближайшее время не рассматривается клубом. Но это пока…
Мы же знаем, как в наше безумное время все быстро меняется. Достаточно не пройти в полуфинале Кубка Италии «Милан», не попасть в полуфинал Лиги чемпионов, осложнить себе борьбу за скудетто, а там, глядишь, и сомнения могут появиться. Так что покой Симоне только снится. Ну а, с другой стороны, как может быть иначе, если ты работаешь главным тренером в топ-клубе? Верно, Сергей Богданович?