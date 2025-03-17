«Интер» в роли «Зенита», Индзаги — Семака. Но черно-синие главный матч весны выиграли

Пока Гасперини, которого удалили со скамейки запасных, жалуется на судейство, Индзаги продолжает подчеркивать, что достижения его команды сильно недооценивают. Мол, «Интер» остается лидером серии А, вышел в полуфинал Кубка Италии и четвертьфинал Лиги чемпионов, а все вокруг только и делают акцент на том, что в итоге миланцы могут не выиграть ни одного титула в сезоне, что станет громким провалом. Как человек, которого в Милане окружают многочисленные болельщики «Интера», могу подтвердить, что Индзаги не так уж и неправ: скепсиса действительно хватает. Не один и не два поклонника черно-синих из тех, что попадаются мне ежедневно, недовольны тем, что их любимая команда не выигрывает нынешний скудетто с закрытыми глазами и с большим отрывом, как в прошлом сезоне: мол, нынешний состав «Интера» именно это и предполагает. Интересно, мне одному видится здесь аналогия с сегодняшним «Зенитом»?