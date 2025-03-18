Они больше не боятся зеркал. Колонка Казанского — о «сороках» и их тренере Эдди Хау

У сорок есть удивительная для птиц способность — они узнают себя в зеркале. Это доказано учеными через эксперимент, который известен как «Зеркальный тест». На людей- «сорок» это умение не распространялось. Болельщики «Ньюкасла», которые во всем мире известны как «сороки», либо в зеркало не смотрелись, либо просто себя не узнавали. В отражении были неудачники. Те, кого принято жалеть. Их клуб — не про победы и титулы. Он — чтобы каким-то соперникам подпортить жизнь, стать для фанатов других клубов «второй командой» (выигрывают — хорошо, проигрывают — нормально).
Да, были победы в Кубке Интертото в 2006-м и в Кубке ярмарок в 1969-м.
Но на самом острове — с момента Кубка Англии-1965 — ничего. 60 лет без трофея.
Финалы бывали. Последний — пару лет назад на главном британском стадионе «Уэмбли». Кубок английской лиги. 0:2 от «Манчестер Юнайтед». Как обычно. Как до этого в 1974, 1976, 1998, 1999-м.
В чемпионате подбирались к титулу. Дважды вторые, отставая от победителя на 4 и 7 очков.
Со времени последнего успеха «Ньюкасла» на острове «Ливерпуль» завоевал 38 трофеев, «Юнайтед» — 33, «Челси» — 23. Выигрывали даже «Портсмут» и «Уиган».
Что можно увидеть в зеркале? Зачем туда смотреть?
16 марта все изменилось.
В финал Кубка английской лиги «Ньюкасл» заходил по старой схеме — второй командой. «Ливерпуль» Арне Слота — самое большое потрясение сезона. К марту чемпионат, по сути, закончен. 15 очков разницы в таблице от «Арсенала» теоретически упустить возможно. Но для этого красным нужно коллективно сойти с ума. В выдающейся форме Мохамед Салах: 43 игры, 32 гола и 22 передачи — просто космические цифры. Оборона сверхнадежна, выбор в атаке роскошный. Еще и на репетиции финала, буквально пару недель назад на «Энфилде», «Ливерпуль» разобрался с «сороками» легко и элегантно — 2:0. Да, «Ньюкасл» был без своего главного нападающего Александера Исака. А без него — как свадьба без невесты и баяна одновременно. И все же. В финале у «сорок» тоже были большие потери. Два игрока стартового состава мимо. У Льюиса Холла — травма, у Энтони Гордона — дурная дисквалификация.
За «Ливерпуль» говорило многое. Но не все! За пять дней до финала «шрам на всю жизнь» красным сделали три буквы. П. С. Ж. Вылет из Лиги чемпионов в затяжном матче (пожалуй, лучшем в этом евросезоне) выжал из «Ливерпуля» все силы и эмоции.
Худшее время и настроение, чтобы приехать на «Уэмбли» и играть против любого соперника. Тем более против «Ньюкасла».
Слот в этом сезоне очень редко меняет состав. Девять из десяти стартовых игроков финала были измучены Парижем. «Ньюкасл» и Эдди Хау к этому и готовились. «Сороки» вышли биться, бороться, страдать и побеждать.
32 процента выигранных единоборств в воздухе и 43 всего — плохие цифры «Ливерпуля».
На матче против «Арсенала» в полуфинале Кубка лиги болельщики «Ньюкасла» показали команде баннер «Get into them». «Накройте их» или «Идите на Вы»!
Говорят, это стало слоганом главного тренера «сорок» Эдди Хау. Теперь он выкрикивает так в конце каждого обращения к команде. К его радости, тот же баннер появился и на трибунах «Уэмбли».
Команда вгрызалась в каждый эпизод. Душила «Ливерпуль». Третий раз в своей красной судьбе Салах не нанес ни одного удара по воротам и не создал ни одного момента. Он коснулся мяча всего 23 раза и был полностью изолирован. Помимо энергии, хлеставшей через край, Хау приготовил тактический сюрприз — стандарты.
Он знал, что «Ливерпуль» на угловых защищается по зонам. И нет никакого смысла лезть во вратарскую большими игроками — соперник там прекрасен. Есть смысл выйти далеко за пределы и ловить мяч на границе штрафной, куда Слот отправляет легкую кавалерию. Так и случился первый гол. Самого большого игрока «Ньюкасла» Дэна Берна опекал миниатюрный Макалистер. После подачи с углового Дэн Берн пробил метров с 13 сильно головой. Макалистер с интересом наблюдал. Доставайте!
«Я никогда не видел, чтобы игрок с такой дистанции бил так мощно и точно», — слова Слота.
У Берна в этой игре своя мотивация. Он единственный футболист из двух команда в стартовых состава — местный. Он всегда болел за «Ньюкасл». Но в детстве клуб не увидел большого таланта. Берн катался по клубам и только в 30 вернулся в свою родную команду. За пару дней до матча Дэн увидел свою фамилию в списке игроков сборной Англии. Впервые в жизни. Это отрывает от земли и делает неуязвимым…
Гол случился перед самым перерывом. Дальше было важно не повторить ошибки прошлого. «Раньше мы старались сохранить преимущество. Сейчас мы хотели не отступать, а давить». Как просили болельщики. Как хотел Хау.
Поражения учат многому. В карьере Хау их было достаточно. «Ньюкасл» шел на большой риск, нанимая его два года назад. Эдди сделал блестящее имя в «Борнмуте». Из зоны вылета третьей по силе английской лиги он вывел команду в АПЛ и попадал с ней в верхнюю часть таблицы. Правда, с «Борнмутом» и вылетел. Год был без работы. Колесил по другим клубам и искал новый опыт. «Ньюкасл» к моменту переговоров с Хау был в беде — знакомая Хау зона вылета. Руководство надеялось, что перспективы, а не настоящее заинтересуют… Унаи Эмери. Но тот отказался. Хау хотел решить проблему и сделать новый шаг в карьере.
У него получилось и то и другое. Он спас команду, впервые за 20 лет вывел «Ньюкасл» в Лигу чемпионов и сделал два финала Кубка лиги за три года. Он учит свои уроки.
В 2023-м перед матчем на «Уэмбли» с «МЮ» команда жила напротив стадиона. Давление ожиданием было невыносимо. Сейчас Хау поселил команду в Подлондонье, где птички поют. Чтобы спокойно приготовиться к главному матчу в своей жизни.
Сработало и это.
Команда жалила как пчела. Сразу после перерыва случился отмененный из-за офсайда гол Исака. Расстроились? Как же! Через… минуту уже 2:0.
Единственный мяч красного Кьезы уже в добавленное время был комплиментарным. Этот «Ньюкасл» было не остановить.
В него верили. Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ и легенда «Ньюкасла», прямо перед игрой прислал капитану команды Бруно Гимарайншу всего три слова: «Верни трофей домой».
«Ньюкасл» верил и сам, что в этот день он может победить любого. Эдди Хау стал первым английским тренером с 2008-го, который выиграл трофей на своем же острове. Для «Ньюкасла» эта победа стала еще и подтверждением своих амбиций на статус большого клуба. Он всегда был рядом с топами, но скромно останавливался на пороге. Теперь он в элите. С трехкилограммовой чашкой в руках он видел потрясающая картину. Половина стадиона «Уэмбли» светилась пустыми красными креслами, а на другой был самый счастливый сорочий базар за последние 60 лет.
Болельщики «Ньюкасла» с этого дня узнают себя в зеркале.