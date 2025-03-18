Они больше не боятся зеркал. Колонка Казанского — о «сороках» и их тренере Эдди Хау

В финал Кубка английской лиги «Ньюкасл» заходил по старой схеме — второй командой. «Ливерпуль» Арне Слота — самое большое потрясение сезона. К марту чемпионат, по сути, закончен. 15 очков разницы в таблице от «Арсенала» теоретически упустить возможно. Но для этого красным нужно коллективно сойти с ума. В выдающейся форме Мохамед Салах: 43 игры, 32 гола и 22 передачи — просто космические цифры. Оборона сверхнадежна, выбор в атаке роскошный. Еще и на репетиции финала, буквально пару недель назад на «Энфилде», «Ливерпуль» разобрался с «сороками» легко и элегантно — 2:0. Да, «Ньюкасл» был без своего главного нападающего Александера Исака. А без него — как свадьба без невесты и баяна одновременно. И все же. В финале у «сорок» тоже были большие потери. Два игрока стартового состава мимо. У Льюиса Холла — травма, у Энтони Гордона — дурная дисквалификация.