«Интер Майами» подтвердил травму Месси

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Результаты медицинского обследования футболиста американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси выявили незначительную травму приводящей мышцы бедра, сообщается на сайте команды Главной футбольной лиги (MLS).
Ранее СМИ сообщили, что 37-летний Месси получил мышечную травму в воскресенье в матче регулярного чемпионата MLS против «Атланты Юнайтед» (2:1). Футболист не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта).
«Сегодня утром Месси прошел МРТ, чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце бедра, который он испытал во время матча против “Атланты Юнайтед”. Результаты обследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Реакция на лечение определит готовность игрока к соревнованиям», — говорится в заявлении клуба.