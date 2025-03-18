«Интер Майами» подтвердил травму Месси

Ранее СМИ сообщили, что 37-летний Месси получил мышечную травму в воскресенье в матче регулярного чемпионата MLS против «Атланты Юнайтед» (2:1). Футболист не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта).