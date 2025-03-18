15 главных интриг на финише сезона в топ-лигах Европы. Речь не только о борьбе за золото

«Валенсия» ещё несколько лет назад стабильно боролась за место в Лиге чемпионов и была одной из главных сил Испании. Но «грамотный» менеджмент владельца Питера Лима довёл команду до борьбы за выживание. В прошлом сезоне валенсийцы избежали вылета, но в нынешнем — снова беда. За 10 туров до финиша команда всего на одно очко оторвалась от зоны вылета. С конца января «Валенсия» уступила всего один раз за семь встреч. Тенденция приятная. Однако для спасения придётся выдать хорошую серию на финише и опередить «Лас-Пальмас», «Леганес», «Алавес» и «Эспаньол».