В АПЛ будет новый топ-клуб. Первый трофей «Ньюкасла» при шейхах — лишь начало

Сейчас кажется смешным, что два года назад в финале Кубка лиги в основе вышел Каллум Уилсон, а здоровый Исак остался на скамейке. Тогда «Ньюкасл» упустил трофей — его забрал «Манчестер Юнайтед». The Athletic рассказывал, какая работа стоит за прогрессом шведского форварда. Те, кто работал с нападающим «Ньюкасла», описывают его как уникального человека, который одновременно и невероятно целеустремлён, и может быть расслабленным, даже замкнутым. Хау много общался с Исаком один на один, объясняя, как он может забивать больше. Или, точнее, откуда. Сейчас 17 из его 19 голов пришли из штрафной.